الرزاز في ليلة القدر: ندعو الله أن نعود إلى حياتنا اليومية ومساجدنا في أقرب وقت

عمان- الغد- وجه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، مساء اليوم الثلاثاء، كلمة مكتوبة للأردنيين بمناسبة ليلة القدر.

وقال الرزاز: “في هذه الليلة المباركة، ليلة القدر، التي نزل فيها القرآن الكريم، أتوجه إلى الله تعالى أن يحفظ الأردن والأردنيين، وصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم. وأشكر كل من على ثرى هذا البلد، على صبرهم وتحمّلهم خلال الأيام التي مررنا بها، خصوصاً في شهر رمضان المبارك.”

وأضاف في منشور عبر صفحته بـ”فيسبوك”: “لقد قدمنا التضحيات، وتحمّلنا جميعاً، وصبرنا على إجراءات الحظر وغيرها؛ وها نحن اليوم نوشك أن نودّع شهر رمضان بقيام هذه الليلة المباركة.

واسترشد بما ورد في الذكر الحكيم: “سلام هي حتى مطلع الفجر”، فلندعُ ﷲ أن يجعلها سلاماً على بلدنا، وأن يزيل عنا هذا الوباء، ونعود إلى مساجدنا وإلى حياتنا اليومية في أقرب وقت ممكن، كما وجهنا صاحب الجلالة الهاشمية حفظه الله ورعاه”.