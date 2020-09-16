الرزاز: لا حظر شاملا رغم أننا نواجه موجة كورونا “أعتى من الأولى”

عمان– قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، إن الحكومة تؤمن بالأسرة الواحدة المتكاملة والتي تقف مع الأضعف، وذلك في إشارة إلى رفض فكرة “مناعة القطيع”.

وأكد في حديثه لـ”برنامج الوكيل” عبر “راديو هلا”، أن الحكومة تُعنى بصحة كل مواطن مهما كان عمره، مذكرا بالمسؤولية الكبيرة التي تقع على الحكومة والمواطنين.

وأضاف أن الحكومة تعوّل على التزام ووعي المواطنين، مشيرا إلى ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا.

ولفت إلى أن بعض الدول المجاورة بلغت الإصابات فيها 4 آلاف إصابة باليوم، وأن التزايد موجود في كل دول العالم والمنطقة.

وتابع “كل مواطن نخسره جراء هذا الفيروس يعتبر خسارة كبرى”.

وأشار إلى أن الاجراءات الاستباقية المبكرة، منحت الحكومة الوقت لتجهز نفسها للسيناريوهات الأسوأ “التي لا نريد أن نصلها لأن هذا قد ينهك الجهاز الصحي كله”.

وأضاف “الاجراءات منحتنا مدة 7 أشهر لزيادة إمكانياتنا وقدرتنا الاستيعابية وزيادة فرق التقصي الوبائي وغرف الانعاش وعدد الفحوصات اليومية”.

وتابع “عندما أغلقنا المدارس وفرضنا حظرا شاملا لم تكن دولة قد اتخذت مثل هذه القرارات”.

وأكد الرزاز أن الحكومة لن تلجأ أبدا إلى الحظر الشامل؛ إلا أن هذا يتطلب التزاما شاملا من المواطنين، مشيرا إلى أن الأردن يواجه موجة ثانية أعتى من الأولى.

وأضاف “مسؤوليتنا المشتركة أن نحاول في الأسبوعين القادمين ما أمكن أن نسطح منحنى الإصابات وأن نوقف عملية التزايد والتضاعف بالأرقام”.

الوضع الاقتصادي

وأضاف الرزاز “نسبة كبيرة من اقتصاديات العالم والمنطقة ومنها دول نفطية انخفض تصنيفها، فيما حافظ الأردن على تصنيفه”.

وقال إن “الانكماش الاقتصادي ظاهرة عالمية، ونتوقع أن تتزايد أعداد العاطلين عن العمل، وأن يصبح النمو بالسالب كما في كل دول العالم”.

الرحلات الجوية

وأكد الرزاز أن آلية إخلاء الطلبة الأردنيين ومن تقطعت بهم السبل تختلف عن آلية الرحلات المنتظمة، مؤكدا أن الهدف من كلاهما عودة الأردنيين بأسرع وقت ممكن للوطن.

وأضاف “نسعى لأن نعيدهم للأردن ونحميهم وزملاءهم على الطائرة وأسرهم في الأردن”، حيث يجب الموازنة بين كل المعايير لما فيه مصلحة للوطن.

منطقة الموقر الصناعية

وقال الرزاز إنه قام بجولة ميدانية صباح الأربعاء، إلى منطقة الموقر الصناعية، معربا عن شعوره بـ”الفخر والاعتزاز”.

وأضاف أنه بالمنطقة عدد هائل من المصانع التي تشغل الشباب الأردني، والتي تصدر لكل دول العالم.

خدمة العلم

وحول برنامج خدمة العلم، قال الرزاز إنه برنامج شامل يحقق العدالة بين الشباب، لأنه يعطي الجميع الفرصة ليكتسب مهارات مهمة لسوق العمل.

وأشار الرزاز إلى أن أكبر المشاكل لدى الشباب هي عدم الالتزام والانضباط، مؤكدا أن برنامج خدمة العلم سيغرس قيما وثقافة جامعة لكل الأردنيين.

وأضاف أن “المعسكرات مهمة جدا للهوية الأردنية”، موضحا أن كل منتسب سيكتسب خبرات ومهارات ستنفعه طيلة حياته العملية.

وأكد أن القوات المسلحة الباسلة ستبني الشخصية الصلبة للشباب، فيما سيقوم القطاع الخاص بالتدريب العملي.

الانتخابات النيابية

وأكد الرزاز أن الهيئة المستقلة للانتخاب هي الجهة المناط بها كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية، وأن الحكومة تشكل داعما لعملها فقط.

وأوضح أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بالأمس، واضحة فيما يتعلق بنزاهة العملية الانتخابية واجرائها وفق الأصول.