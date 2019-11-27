الرزاز: لا ضرائب بـ2020 ونسعى لـ”الاستقلال الاقتصادي والمالي”

عمان- الغد- قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إن الحكومة لن تفرض ضرائب جديدة في عام 2020، مضيفا أن وواجب الحكومة اليوم تحفيز النمو الاقتصادي بما يوفر فرص عمل للشباب.

وجاءت تصريحات الرزاز خلال مشاركته في جلسة تفاعلية مع عدد من طالبات وطلاب الجامعات الأردنية (أوائل كليات وأقسام ورياديين وممثلين لاتحادات الطلبة) بدعوة من مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية، الذي ينظم هذه الفعالية تحت عنوان “الموازنة العامة وأولويات الحكومة”.

وأكد الرزاز “علينا وضع خطة واضحة للوصول إلى الاستقلال الاقتصادي والمالي والاعتماد على الذات وإشراك الشباب في مناقشة الأولويات، ولا يجوز الاستمرار بالاقتراض من أجل تغطية نفقاتنا الجارية وعلينا معاً أن نضع الخطة لنصل إلى الاستقلال المالي والاعتماد على الذات الذي يوجه به جلالة الملك وإشراك الشباب في ذلك”.

ولفت الرزاز إلى أن الموازنة تمر بعدة مراحل رسمية بدءاً من وزارة المالية ثم يتم إقرارها بشكل أولي من مجلس الوزراء ويصدر القرار النهائي من مجلس النواب ومجلس الأعيان،

وأشار إلى أن الحكومة زادت نسبة الاستثمار الرأسمالي في الموازنة من خلال محطات الطاقة وتنقية المياه وتعزيز الخدمات الصحية وإعادة تأهيل المدارس بالتعاون مع القطاع الخاص، مبينا أن الحكومة تريد للنمو الاقتصادي أن ينعكس على المواطن الأردني، وواجب الحكومة يحتمُ عليها الاستماع لشكاوى المواطنين حول جودة الخدمة في مختلف القطاعات.

وقال رئيس الوزراء إن أكثر ثلاث خدمات بحاجة للارتقاء بها هي الصحة والتعليم والنقل العام، مضيفا أن هناك خطة متكاملة للحد من التحديات في قطاع التعليم وأحد أهم ركائزها على المدى المتوسط (2020-2023) مرحلة رياض الأطفال، وعلينا أن نصل إلى إلزاميتها.

وذكر الرزاز “نؤمن بمستقبلنا وقدرتنا على تذليل الصعوبات وتحويل المستقبل نحو الأفضل، ونريدُ من شبابنا التفاعل والتواصل أكثر.. سنركز بشكل كبير في عام 2020 على توفير نقل عام يلبي طموحات المواطن من ناحية النوعية والموثوقية والمستوى العالي”.

وأوضح أن الحزم التي تعلن عنها الحكومة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والحد من الخلل والترهل الإداري، وقد ساهمت الحزمة الأخيرة بشكل مباشر في تنشيط قطاع العقار.