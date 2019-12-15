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الرزاز للأردنيين: المستقبل مبشر

منذ 56 دقيقة
الرزاز _ارشيفية

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محمود الطراونة

عمان- قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، إنّ النهج الجديد كلنا مسؤولون عن المال العام مسؤولية مشتركة وهناك فصل واضح في السلطات فالحكومة هي من تقدم الموازنة والنواب والاعيان صلاحياتهم واضحة وتوجيهات الملك ان تتكامل ادوارنا.

وأشار الى أن “الهموم هموم وطن والفرصة مهيأة علينا ان نستفيد منها والمستقبل مبشر”.

ورد على ملاحظات الطراونة بأن فرضيات الموازنة بعضها لعوامل خارجية وداخلية والفريق الوزاري جاء متحفظا حتى لا يتفاقم العجز وبين ان الأسئلة كثيرة حول قطاع الطاقة والرواتب والعمالة والجامعات لافتا الى ضرورة ربط موازنات الجامعات بتحسين جودتها وخدماتها ومؤشرات أدائها.

وشدد على ان لدينا 21 مشروعا جاهزا بسبب وجود وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهنا مشروع القانون لدى مجلس النواب وجاء لمعالجة الأخطاء القديمة .

وفيما يتعلق بالحزم قال الرزاز “ماشيين فيها ” والطاقة والكهرباء فيهما فاقد وهو مسؤولية الدولة وجزء منها اداري والأخر فني وسنعمل على معالجتها.

وبين الرزاز ان الحكومة ستدرس مطالب النواب وتعود لهم قبل نهاية العام باجابات حولها.

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