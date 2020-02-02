الرزاز: ملتزمون باستحداث أسواق لأصحاب البسطات

عمان- الغد– قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن الحكومة ستلتزم بتوفير أراض من الخزينة لإقامة اسواق لأصحاب البساطات.

وأضاف الرزاز في تغريدة” أوجّه جميع البلديات، من خلال وزارة الإدارة المحلية، إلى استحداث أسواق مجانية أو بأسعار رمزية لأصحاب “البسطات” تمكّن البائعين من العمل دون إغلاق الشوارع وممرات المشاة. وتلتزم الحكومة بتقديم أراضٍ من الخزينة في حال لم تتوفر أراضٍ تابعة للبلدية”.

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