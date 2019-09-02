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الرزاز: ملتزمون بتذليل العقبات أمام القطاع الصناعي

منذ ساعة واحدة

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عمان- الغد- قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إن الحكومة تلتزم إلى جانب والصناعيين بتذليل العقبات أمام القطاع، تحقيقا للاعتماد على الذات، مضيفا أن زيادة صادرات الأردن إلى الخارج رغم أوضاع المنطقة، مؤشر إيجابي ومهم.

وأضاف الرزاز خلال لقائه ممثلي القطاع الصناعي في غرفة صناعة الأردن، اليوم الاثنين، إن “الحكومة لم تهمل الحوار مع القطاع الصناعي بل عملت على مأسسته ونحتاج للقاء دوري شهريا لأجل الوقوف على المعيقات امام القطاع بهدف حلها”.

وشهد الرزاز توقيع اتفاقية إنشاء مكتبة المؤسسات الوطنية التي ضمت مكاتب ارتباط لعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية بهدف التسهيل على المراجعين.

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