الرزاز: نسعى للموازنة بين صحة المواطنين وعودة عجلة الإنتاج

عمان – ترأّس رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، اليوم الاثنين، اجتماعاً لخليّة أزمة كورونا، في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، لمناقشة أبرز التحدّيات التي تواجه مختلف القطاعات، والتوجّهات المستقبليّة في ظلّ استمرار وباء كورونا، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدراء الأجهزة الأمنيّة، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وأكّد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أنّ جميع القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة سابقاً، والتي سيجري اتخاذها مستقبلاً، تستند إلى دراسات معمّقة، ونقاشات حثيثة مع مختلف الجهات ذات الاختصاص، وتقييم الآثار الإيجابيّة والسلبيّة لأيّ قرار، مع التأكيد على مراعاة سبل الوقاية الصحيّة في جميع القرارات.

وشدّد الرزّاز على أنّ التعامل مع هذه الظروف الدقيقة يتطلّب أعلى درجات الحرص والتأنّي، وكذلك الموازنة ما بين الحفاظ على صحّة المواطنين، وعودة عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات للحدّ من الآثار الاقتصاديّة والاجتماعيّة المتوقّعة، وقدّم وزير الصحّة الدكتور سعد جابر إيجازاً حول الوضع الوبائي في المملكة، مؤكداً أنّ الأمور جيّدة وتحت السيطرة.

وأشار إلى جهود فرق التقصّي الوبائي التي تقوم بتتبّع الحالات أوّلاً بأوّل وضبطها للحدّ من انتشار الوباء.

وناقش الاجتماع، عودة عمل موظفي القطاع العام بعد عطلة عيد الفطر السعيد، ومستجدّات العمل في موقع الحجر الصحّي لسائقي الشاحنات على حدود العمري، وإمكانيّة زيادة فاعليّة النقل التبادلي بالمناولة (Back to back)، والمرحلة الثالثة من عودة الأردنيين في الخارج، والمؤشّرات التي يمكن اعتمادها لإعادة فتح القطاعات المغلقة، والتي تعتمد بشكل رئيس على تطوّرات الوضع الوبائي. (بترا)