الرزاز: نعد أنفسنا للسيناريو الأسوأ بشأن كورونا

عمان- الغد- قال رئيس الوزراء، عمر الرزاز، إن الأردن يعد نفسه للسيناريو الأسوأ بشأن فيروس كورونا.

وأضاف في مقابلة مع قناة العربية والعربية الحدث: “يعرض يومياً سيناريوهات وننظر إلى الاحتمالات المستقبلية، وهنالك أكثر من سيناريو، فالسيناريو الأفضل زيادة بسيطة ومن ثم تناقص، ونرجو أن يكون هذا السيناريو، لكن نعد أنفسنا للسيناريو الأسوأ”.

وفيما يلي أبرز ما جاء المقابلة:

– بشأن حظر التجول: المبدأ الاساسي هو عدم مغادرة المواطن إلا للحالات القصوى أو أن تكون الدولة بحاجة لعمله، وهذه هي الممارسة الفضلى مقارنة مع الدول التي تفشى فيها المرض أو تلك التي حدّت منها.

-الاختلاط واضح بين الناس وهذا الأمر يشكل أكبر خطر يهددنا ويؤدي إلى الانتشار، ما جرمن حظر التجول خطوة أولى مدتها ليوم الثلاثاء لكن سيتبعها خطوات حتى نساعد المواطنين على البقاء في بيوتهم وهذا يتطلب تنسيقاً عالياً مع كل الجهات المعنية.

– سيكون الحظر بأشكال مختلفة ولا يمكن أن يبقى في منزله إلى ما لا نهاية حيث إنه بحاجة إلى غذاء ودواء وماء وكهرباء ونحن معنيون بتقديم الأساسيات إذا استمر الحال

– هنالك مستشفيات مختصة للعزل والحجر، فنحن نعد العدة ضمن السيناريوهات المختلفة في الأسابيع المقبلة.

– المبدأ الاساسي هو عدم مغادرة المواطن إلا للحالات القصوى أو أن تكون الدولة بحاجة لعمله، وهذه هي الممارسة الفضلى مقارنة مع الدول التي تفشى فيها المرض أو تلك التي حدّت منها.

– نحن نستخدم الآن الفنادق (5 و4 نجوم) في الحجر الصحي، فنحن مرتاحون في البنية التحتية وخدماتنا، وفي مرحلة أسوأ هنالك جامعات وكليات ومدارس وبيوت شباب مزودة حيث قمنا بتنظيفها للسيناريو الأسوأ.

-الشكر الموصول لمواطننا الأردني فهو واع ومتعلم، والغالبية العظمى من المواطنين أصبحت تستمع لتوصياتنا وتلتزم بها، وقلة قليلة لا تلتزم وهنا نقوم بالإجراءات الأمنية إذا اضطررنا لها، لكن نحن نعول على التوعية.

– لدينا قطاع طبي نفتخر به وهنالك تجارب من بعض صانعي الأدوية في الأردن على المستوى العالمي التي تعطي مؤشرات جيدة، ومن المبكر استباق الأمور، لكن هذا التفاعل الانتاجي والبحث وانعاكسه على سياستنا متوصل.

– القيادة الهاشمية تتابع يوماً بيوم ما نقوم به على الأرض وفي العالم، والحكومة والجيش والأجهزة تجتمع يومياً، ولجنة الأوبئة تنظر إلى كل ما يتم إنجازه في العالم من تجارب ومؤشرات أولية، وكل ذلك ينعكس على عمل خلية أزمة تعمل أولا بأول.