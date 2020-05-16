الرزاز: “نقف صفا واحدا حكومة وشعبا خلف قيادتنا الهاشميّة الحكيمة”

عمان- الغد- قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، إن الموقف الملكي ثابت لا يتزحزح تجاه القضيّة الفلسطينيّة وعدالتها، ورفض أي إجراءات أحادية على الأرض.

وأضاف الرزاز بحسابه في موقع “تويتر، اليوم السبت، “نقف صفاً واحداً، حكومة وشعباً، خلف قيادتنا الهاشميّة الحكيمة، التي لم تحِدْ يوماً عن الحق، ولم تساوم على المبادئ الراسخة”.

موقف ملكي ثابت لا يتزحزح تجاه القضيّة الفلسطينيّة وعدالتها، ورفض أي إجراءات أحادية على الأرض. نقف صفاً واحداً، حكومة وشعباً، خلف قيادتنا الهاشميّة الحكيمة، التي لم تحِدْ يوماً عن الحق، ولم تساوم على المبادئ الراسخة.https://t.co/h3vHTfmjqD — Omar Razzaz (@OmarRazzaz) May 16, 2020

وكان الملك قال في مقابلة مع مجلة “دير شبيغل” الألمانية، الجمعة، إنه إذا ضمّت إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية في تموز، فإن ذلك سيؤدي إلى صِدام كبير مع المملكة الأردنية الهاشمية.

وأضاف جلالته: “لا أريد أن أطلق التهديدات أو أن أهيئ جواً للخلاف والمشاحنات، ولكننا ندرس جميع الخيارات. ونحن نتفق مع بلدان كثيرة في أوروبا والمجتمع الدولي على أن قانون القوة لا يجب أن يطبّق في الشرق الأوسط”.