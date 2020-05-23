الرزاز: نُحقق بحادثة وفاة الطفلة.. وسنحاسب المقصرين

عمان- الغد- قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، اليوم السبت، إن “مشهد الطفلة المتوفاة، وأبيها المكلوم، يدمي القلب؛ اللهم امنحه وأمها الثكلى الصبر والسلوان”.

وأكد الرزاز في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: أنه يجري الآن التحقيق في ملابسات الوفاة، وسيتم الإفصاح عن النتائج واتخاذ الإجراءات بحق المقصرين في حال ثبت أي تقصير، وفق القانون.