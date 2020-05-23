أخبار محليةالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

الرزاز: نُحقق بحادثة وفاة الطفلة.. وسنحاسب المقصرين

منذ 17 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، اليوم السبت، إن  “مشهد الطفلة المتوفاة، وأبيها المكلوم، يدمي القلب؛ اللهم امنحه وأمها الثكلى الصبر والسلوان”.

وأكد الرزاز في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: أنه يجري الآن التحقيق في ملابسات الوفاة، وسيتم الإفصاح عن النتائج واتخاذ الإجراءات بحق المقصرين في حال ثبت أي تقصير، وفق القانون.

مقالات ذات صلة

دورية أمن تتأكد حمل سائقي المركبات تصاريح تخولهم المرور في ظل حظر التجول - تصوير: أمجد الطويل

الحكومة: “لا تهاون” في تطبيق حظر التجوّل الشامل الأحد

منذ 43 دقيقة

4 إصابات جديدة بكورونا.. عائدان من الخارج وسائقان أحدهما أردني

منذ 57 دقيقة

وفاة سيدة “تفحما” وإصابة ابنها ورجل دفاع مدني بحريق في مادبا

منذ ساعتين

وفاة رضيعين تثير تساؤلات حول أثر الحظر الشامل في الوصول إلى خدمات صحية لائقة

منذ 3 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock