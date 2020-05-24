الرزاز: هذا العيد يذكرنا بنعم الله علينا حتى في أحلك الظروف

عمان-الغد- وجه رئيس الوزراء عمر الرزاز رسالة صوتية إلى الأردنيين بمناسبة عيد الفطر اليوم الأحد قال فيها : هذا العيد يذكرنا بنعم الله علينا، حتى في أحلك الظروف، ويمنحنا العزيمة في الشدائد.

وأضاف صبركم وتضحياتكم وعملكم في ظروف صعبة وإيثاركم أبناء الوطن المتضررين يسجل بأحرف من نور.

وتابع الرزاز أعاده الله على أسرتنا الأردنية وعلى سيد البلاد صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني المعظم وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله المعظم بكل خير وعلى كافة أبناء الأمة العربية والإسلامية بالرفاه والسعادة، تقبل الله طاعاتكم وكل عام وأنتم بألف خير.



