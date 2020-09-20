الرزاز: هكذا نتخذ قراراتنا المتعلقة بكورونا (فيديو)

عمان – الغد – عرض رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، الأحد، خلال كلمة أسبوعية آلية اتخاذ القرارات المتعلقة بإجراءات التعامل مع جائحة كورونا في الجوانب الصحية والاقتصادية والإجراءات الميدانية.

وقال الرزاز في كلمته، إن التناقض في المصادر والتصريحات أدى لإرباك المشهد العام فيما يخص أزمة كورونا.

وفي الجانب الصحي قال الرزاز، إن لجنة الأوبئة ترفع توصياتها لوزير الصحة وهو يعرضها لرئيس الوزراء، أما القرارات التي تخص الأرض فتأتي عن طريق خلية الأزمة.

وأضاف أن الحكومة توازن بين الأبعاد الصحية والاقتصادية والميدانية ونأخذ القرار المناسب في حينه وبدون تأخير

وبيبن أن قرارات الفتح والإغلاق من الطبيعي أن نجد من يؤيدها ومن يعارضها، لكن بوصلتنا واضحة وهي حماية وصحة وقوت المواطن الأردني.

وأشار إلى أن الحكومة ستقوم بإجراءات هدفها التخفيف من حدة الانتشار للمرض حتى نضمن قدرة كادرنا الطبي على التصدي واستيعاب أعدادها.