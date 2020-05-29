الرزاز والفايز ووزراء وشخصيات سياسية ودينية ينعون كامل أبو جابر

عمان- الغد – نعى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، وزير الخارجية الأسبق الدكتور كامل أبو جابر الذي انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم الجمعة.

واستذكر رئيس الوزراء الجهود الكبيرة التي بذلها المرحوم الدكتور ابو جابر خدمة لوطنه في كافة المواقع التي شغلها متقدما باصدق مشاعر التعزية والمواساة لذويه واسرته.

وكان المرحوم الدكتور ابو جابر، المولود في عمان عام 1932، شغل منصب وزير الخارجية في العامين 1991 و1993، ومنصب وزير الاقتصاد الوطني في العام 1973 وعضوا في مجلس الاعيان كما عمل استاذا في عدة جامعات محلية وعالمية.

ونعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، العين الأسبق كامل ابو جابر.

وقال الفايز ان المرحوم الدكتور كامل ابو جابر الذي غيبه الموت اليوم الجمعة، هو قامة اردنية كبيرة سياسية وثقافية وأكاديمية، وقدم الكثير من اجل وطنه وخدمه باخلاص.

ودعا الله سبحانه وتعالى ان يتغمده برحمته ويلهم ذويه واهله الصبر والسلوان.

كذلك، نعى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الدكتور كامل أبو جابر.

وقال الصفدي في تغريدة على حسابه على تويتر “رحم الله فقيد الوطن الأخ الكبير وزير الخارجية الأسبق الدكتور كامل أبو جابر الذي انتقل إلى رحمته تعالى اليوم.”

وأضاف “باسم جميع الزملاء في الوزارة أنعى الفقيد قامة وطنية تركت بصمات ساطعة على مدى عقود من خدمة أردننا الأبي. أحر التعازي لذويه ألهمهم الله الصبر والسلوان.”

من جهته، كتب وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة على تويتر: “رحل عنّا اليوم إلى دار البقاء بإذن الله القامة الدبلوماسية والأكاديمية الدكتور كامل أبو جابر، رحم الله فقيد الأردن الغالي، الذي كان قدوة ورمزا لجيل أخلص وارتقى بالخدمة العامة، ستبقى ذكرى الراحل وجهوده ومؤلفاته شاهدة على عطائه.

إلى ذلك قدم الأمين العام والمكتب السياسي لحزب الوسط الإسلامي تعازيهم بوفاة الدكتور كامل أبو جابر- وزير الخارجية الأسبق وأستاذ العلوم السياسية فقيدهم وفقيد الوطن.

وقالوا في بيان إن أبو جابر “كان منافحاً عن قضايا الوطن والأمة، تعازينا الحارة لأهله وذويه ومحبيه”.

كما نعت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسيّة ممثّلة بصاحب الغبطة البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث وأعضاء المجمع المقدّس مع صاحب السيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للرّوم الأرثوذكس مع الآباء الأجلاء وزير الخارجية الأسبق ورئيس المجلس الإستشاري للبطريركية المقدسية السيد كامل أبو جابر “الذي انتقل إلى الأمجاد السماوية صباح اليوم بعد حياة أمتلئت بالعمل والإنجاز المثمر في خدمة وطنه الأردن وكنيستيه الأرثوذكسية المقدسية”.

وتقدمت البطريركية من عائلته وأقربائِه وأنسبائِه بأحرِّ التَّعازي وأصدقِ مشاعرِ الحزنِ والأسى لفقدهم رجل وطن عزيز على قلوبنا جميعا.