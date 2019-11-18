الرزاز يؤكد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الأردن والكويت

عمان- الغد- اكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، عمق العلاقات الاخوية والتاريخية التي تجمع الاردن ودولة الكويت الشقيقة على مختلف الأصعدة، والتي تحظى دوما برعاية واهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني واخيه سمو امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.

كما أكد رئيس الوزراء، خلال استقباله صباح اليوم الاثنين، وفدا صناعيا وتجاريا كويتيا برئاسة مدير عام الهيئة العامة للصناعة الكويتية عبدالكريم تقي، حرص الحكومة على تعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية، خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

ولفت الرزاز، بحضور وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري، الى ان الاستثمارات الكويتية تحتل المرتبة الاولى بين الاستثمارات العربية في الأردن، مبديا ترحيب المملكة وحرصها على فتح الأبواب أمام المزيد من الاستثمارات الكويتية، واستعداد الحكومة لتقديم التسهيلات اللازمة لها. واوضح بهذا الصدد، ان الاردن مقبل على مشاريع كبرى في مجالات البنية التحتية والنقل والمياه، وهو ما يمثل فرصة أمام القطاع الخاص الكويتي لدراسة المشاركة بالتقدم لتنفيذ هذه المشروعات الحيوية.

وقال رئيس الوزراء، ان الحكومة حريصة على متابعة قضايا المستثمرين والتحديات التي تواجه استثماراتهم والعمل على حلها، لافتا الى ان الاردن قفز 29 درجة على مؤشر سهولة الاعمال نتيجة سعي الحكومة والتزامها بتعزيز بيئة الاعمال، واهتمامها بالتغذية الراجعة التي تتلقاها من المستثمرين وتحرص على متابعتها.

من جهته، اكد وزير الصناعة والتجارة، خلال اللقاء الذي حضره السفير الكويتي في عمان عزيز الديحاني ورئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي ورئيس غرفة صناعة الاردن المهندس فتحي الجغبير، أهمية التنسيق المشترك مع الاشقاء الكويتيين تجاه جميع الملفات الاقتصادية والتجارية والسعي لدخول الاسواق العالمية، وفق جهد مشترك في قطاعات محددة.

وعلى صعيده، شدد السفير الكويتي في الاردن، على العلاقات المتميزة التي تربط الاردن والكويت، والتنسيق المستمر بين مختلف القطاعات في كلا البلدين، مؤكدا ضرورة تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين خدمة لمصالحهما المشتركة.

وأشار السفير، الى ان الكويت تفخر بان تحتل المرتبة الاولى في الاستثمارات العربية بالأردن بحجم استثمار وصل الى 18 مليار دولار، قائلا: “نسعى لتجاوز هذا الرقم إلى مستويات افضل”، معربا عن الشكر والتقدير للاهتمام والرعاية التي يحظى بها المستثمرون ورجال الاعمال الكويتيون في الاردن. واضاف، “نحن ندفع باتجاه علاقات اقتصادية متطورة ونقف الى جانب الاشقاء في الاردن في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، وكلنا ثقة بالكفاءات البشرية الاردنية القادرة على احداث التنمية المنشودة”.

بدوره أعرب مدير عام الهيئة العامة للصناعة الكويتية، عن شكره وتقديره على التسهيلات المقدمة لرجال الاعمال والمستثمرين الكويتيين للاستثمار في الاردن، مشيرا الى ان زيارة الوفد الصناعي والتجاري الكويتي للأردن تهدف الى استكشاف مجالات التعاون المشترك والفرصة المتوفرة للاستثمار في العديد من المجالات.

ومن جانبه، افاد رئيس غرفة تجارة الاردن، بان مجموعة الحوافز والاجراءات التي اتخذتها الحكومة أخيرا، توفر اجواء من الارتياح والاطمئنان لدى القطاع الخاص الاردني والمستثمر العربي والاجنبي، في الوقت الذي اكد رئيس غرفة صناعة الاردن على أن الكويت من الدول التي لا تضع العراقيل امام التبادل التجاري والصادرات الاردنية، مشيدا بمواقف الكويت الداعمة للصادرات الأردنية، حيث كانت الصادرات الوطنية الأردنية إلى العراق تمر عبر الكويت، اثناء فترة اغلاق الحدود الاردنية العراقية.