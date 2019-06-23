الرزاز يبحث جهود دعم التنمية في الأردن مع البنك الدولي

عمان- استقبل رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم الاحد المدير التنفيذي / عميد مجلس ادارة البنك الدولي ميرزا حسن وبحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي وزير دولة للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد العسعس ومستشار مجلس ادارة البنك فواز بلبيسي.

واكد رئيس الوزراء الحرص على تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مجموعة البنك الدولي لدعم جهود التنمية في المملكة، مستعرضا جملة من المشروعات الكبرى التي يعتزم الاردن تنفيذها في قطاعات حيوية مثل النقل والطاقة والمياه وتطلعه لدعم مجموعة البنك الدولي للمساهمة في دعم تنفيذها.

واشار الرزاز الى انه ورغم الظروف الاقليمية الصعبة الا ان هناك مؤشرات ايجابية بدأ الاقتصاد الاردني بتحقيقها ومنها زيادة الصادرات والحركة السياحية واحتياطيات البنك المركزي من العملات الاجنبية .

من جهته، اكد المدير التنفيذي / عميد مجلس ادارة البنك الدولي استعداد البنك لتقديم الدعم المالي والفني لتنفيذ مشروعات كبرى ذات اولوية للحكومة الاردنية.

واشار الى ان البنك يدرك التحديات التي تواجه الاردن نتيجة الاوضاع الاقليمية، لافتا الى اهمية العمل على استقطاب الاستثمارات التي توفر فرص العمل .(بترا)