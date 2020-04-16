الرزاز يتبرع بـ 40 % من راتبه والوزراء 30% لمكافحة كورونا (تفاصيل)

عمان-الغد- قرر مجلس الوزراء، نظرا لما تمر به المملكة من ظروف استثنائية بسبب وباء فايروس كورونا ، ولدعم الجهود المبذولة لمواجهة هذه الظروف ، ولما للتعاون والتكافل الاجتماعي من أهمية كبيرة في المجتمع ، وللوقوف مع المواطنين في دعم صندوق همة وطن وحساب الخير في وزارة التنمية الاجتماعية وحساب تبرعات وزارة الصحة ، ودعم المتضررين من هذا الوباء وآثاره، ما يلي:
- التبرع بما نسبته (40%) من الراتب الشهري لدولة رئيس الوزراء.
- التبرع بما نسبته (30%) من الرواتب الشهرية لكل من أصحاب المعالي الوزراء العاملين ومن في رتبتهم.
- التبرع بما نسبته (30%) من الرواتب الشهرية لكل من رؤساء مجالس المفوضين ومجالس الهيئات والسلطات ورؤساء الجامعات الرسمية.
- التبرع بما نسبته (10%) من الرواتب الشهرية لشاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا ومن في رتبتهم ، وأعضاء مجالس أي هيئة أو سلطة والمدراء التنفيذيين لأي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة والمدراء العامين للشركات المملوكة للحكومة ، وأعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الرسمية.
- التبرع بما نسبته (10%) من الرواتب الشهرية لجميع الموظفين العاملين بموجب عقود شاملة لجميع العلاوات الذين تزيد رواتبهم الشهرية على (2000) دينار.
- يستمر اقتطاع وتوريد العائدات التقاعدية لوزارة المالية/ التقاعد المدني وللمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن كامل الراتب الإجمالي قبل التبرع منه وفقا لأحكام هذا القرار.
- تصرف مبالغ التبرعات وفقا للأولويات التي يحددها رئيس الوزراء.
- يتم تطبيق أحكام هذا القرار اعتبارا من راتب شهر نيسان.