الرزاز يتبرع بـ 40 % من راتبه والوزراء 30% لمكافحة كورونا (تفاصيل)

عمان-الغد- قرر مجلس الوزراء، نظرا لما تمر به المملكة من ظروف استثنائية بسبب وباء فايروس كورونا ، ولدعم الجهود المبذولة لمواجهة هذه الظروف ، ولما للتعاون والتكافل الاجتماعي من أهمية كبيرة في المجتمع ، وللوقوف مع المواطنين في دعم صندوق همة وطن وحساب الخير في وزارة التنمية الاجتماعية وحساب تبرعات وزارة الصحة ، ودعم المتضررين من هذا الوباء وآثاره، ما يلي:

التبرع بما نسبته (40%) من الراتب الشهري لدولة رئيس الوزراء. التبرع بما نسبته (30%) من الرواتب الشهرية لكل من أصحاب المعالي الوزراء العاملين ومن في رتبتهم. التبرع بما نسبته (30%) من الرواتب الشهرية لكل من رؤساء مجالس المفوضين ومجالس الهيئات والسلطات ورؤساء الجامعات الرسمية. التبرع بما نسبته (10%) من الرواتب الشهرية لشاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا ومن في رتبتهم ، وأعضاء مجالس أي هيئة أو سلطة والمدراء التنفيذيين لأي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة والمدراء العامين للشركات المملوكة للحكومة ، وأعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الرسمية. التبرع بما نسبته (10%) من الرواتب الشهرية لجميع الموظفين العاملين بموجب عقود شاملة لجميع العلاوات الذين تزيد رواتبهم الشهرية على (2000) دينار. يستمر اقتطاع وتوريد العائدات التقاعدية لوزارة المالية/ التقاعد المدني وللمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن كامل الراتب الإجمالي قبل التبرع منه وفقا لأحكام هذا القرار. تصرف مبالغ التبرعات وفقا للأولويات التي يحددها رئيس الوزراء. يتم تطبيق أحكام هذا القرار اعتبارا من راتب شهر نيسان.