الرزاز يتحدث عن “التعايش مع كورونا” ومنظومة جديدة بشأن الإغلاقات أو العزل (فيديو)

عمان- الغد- قال رئيس الوزراء، عمر الرزاز، إنه سُيعلن خلال الأسبوع الحالي منظومة متكاملة مبنية على نظام معلومات جغرافي تم تطويرها في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وستمكن هذه المنظومة المواطن من التعرف على المعايير والآليّة التي سنعتمدها إن كان بالعزل أوالحظر أوالإغلاق.

وأضاف الرزاز في كلمته الأسبوعية: “أدركنا ودول العالم أنّ إغلاق الاقتصاد ومنع الحركة والعزل الكامل لكلّ المحافظات غير مجدٍ صحيّاً بالضرورة، ولا اقتصاديّاً على المدى المتوسط أو الطويل، خصوصاً في ضوء التباين في الإصابات ما بين محافظة وأخرى، ولواء وآخر، حتى من حيّ إلى آخر، مشيرا إلى أن “العالم كله يعد نفسه للتعايش والتكيف والتأقلم مع جائحة كورونا بدل القضاء عليها على المدى القصير”.

وأضاف: “في مراجعتنا للسبعة شهور الماضية، وبالأرقام، إذا ما قارنّا الأردن بغيره من الدول الشبيهة من ناحية عدد السكان. ففيما يتعلّق بعدد الوفيات أو الإصابات نجد أنّ الدول الأخرى لديها أعداد كبيرة جدا وأضعاف مضاعفة مما لدينا”.

وتابع: “معظم دول العالم طورت مصفوفة شبيهة بالتي وضعناها، أي على مستوى الوطن ككلّ، فيها انتقال من شديد الخطورة (اللون الأحمر) إلى البرتقالي والأصفر والأزرق وفي النهاية الأخضر، ومع اختلاف التفاصيل من دولة لأخرى، ولكنها كانت على مستوى الدولة”.

وبين: “الأردن دأب لدراسة وضع معايير على مستوى البناية التي يتم عزلها أو على مستوى الحيّ أو اللواء أو المحافظة أو الإقليم بما يساعدنا في ضبط المنطقة جغرافيّاً وبالتالي تسهيل عمليّة التقصّي الوبائي، وفي نفس الوقت تقليل الأثر السلبي على الاقتصاد”.

وأضاف: “سنعلن خلال الأسبوع الحالي منظومة متكاملة مبنية على نظام معلومات جغرافي تم تطويرها في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وستمكن هذه المنظومة المواطن من التعرف على المعايير والآليّة التي سنعتمدها إن كان بالعزل أوالحظر أوالإغلاق”.