الرزاز يترأس اجتماعاً للجنة العليا لاحتفالية مئوية الدولة الأردنية

عمان – ترأس رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، اجتماعاً في رئاسة الوزراء، اليوم الاثنين، للجنة العليا لاحتفالية مئوية الدولة الأردنية.

وأكد رئيس الوزراء أهميّة تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة الرسمية والشعبية لإبراز هذه المناسبة الوطنية وأهميتها للأجيال وما حققه الأردن بقيادة الهاشميين عبر مسيرة 100 عام من منجزات على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

كما أكد أن هذه المناسبة تشكل فرصة لتعزيز هويتنا الأردنية الوطنية الجامعة وإيماننا بقدرة الأردن على مواجهة جميع التحديات والصعاب مهما عظمت.

واستمعت اللجنة إلى عرض قدمه وزير الثقافة / نائب رئيس اللجنة الدكتور باسم الطويسي حول الملامح والأهداف الرئيسية للاحتفالية المتمثلة بترسيخ المعاني الوطنية الكبيرة وقيم الاعتزاز الوطني التي ترمز لها الذكرى في الوجدان الاجتماعي الأردني وغرسها في البناء المعنوي للأجيال الجديدة.

كما تهدف إلى تقديم رؤية وطنية جامعة للدروس المستفادة من مسيرة مئوية الدولة الأولى في مختلف المجالات وبناء قاعدة معرفية من البيانات والمعلومات والبحوث والمعارف المتخصصة حول هذه المسيرة وإتاحة الجانب الأكبر منها للجمهور والمهتمين.

وسيتم بحسب الدكتور الطويسي إطلاق مسارات متعددة لتوثيق مسيرة الدولة الأردنية في مختلف المجالات السياسية والا قتصادية والاجتماعية وتجسيد المحطات البارزة والرموز الوطنية في أعمال ثقافية وفنية كبيرة قابلة للاستمرارية والبقاء.

يشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد شكل اللجنة برئاسة رئيس الوزراء للعمل على مراجعة الخطة الرئيسية التي ستضعها وزارة الثقافة ومناقشة الخطط والأفكار التي تتقدم بها الوزارات المعنية والخروج بخطة وطنية شاملة للاحتفالية.

وتضم اللجنة في عضويتها وزراء الداخلية، التعليم العالي والبحث العلمي، التربية والتعليم، الشؤون السياسية والبرلمانية، الإدارة المحلية، المالية، الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، الدولة لشؤون الإعلام، وزير الثقافة، وأمين عام وزارة الثقافة مقرراً. -(بترا)