الرزاز يترأس اجتماعا للفريق الاقتصادي لبحث تداعيات أزمة كورونا

عمان– ترأس رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اجتماعا للفريق الاقتصادي لبحث التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا على مختلف القطاعات.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذي عقد في رئاسة الوزراء اليوم الخميس، ضرورة دعم القطاعات التي تضررت بسبب جائحة كورونا كقطاعي السياحة والنقل وغيرها من القطاعات الحيوية، مشيرا إلى أن حزمة من الإجراءات الحكومية لتشجيع القطاعين ستصدر قريبا.

واستعرض الرزاز جملة من التوصيات والمقترحات التي قدمها أعضاء الفريق للنهوض بالقطاعات الاقتصادية خلال المرحلة التي تمر بها المملكة على المستوى الوبائي “مرحلة معتدل الخطورة”.

كما جدد التأكيد على أهمية التزام المنشآت والشركات بمعايير وشروط السلامة العامة للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين، وخصوصا بعد فتح غالبية القطاعات الاقتصادية وعودة معظم موظفي القطاعين العام والخاص للعمل.

بدورهم، عرض عدد من أعضاء الفريق الاقتصادي بعضا من المقترحات والتوصيات لدعم القطاعات المتضررة من الجائحة، ومساعدتها على التعافي والاستمرار.

وأشاروا إلى الاجراءات والتسهيلات التي قدمت للشركات الصغيرة والكبيرة، وأصحاب العمل، بغية المحافظة على حقوق العمال خلال الأشهر الثلاثة الماضية التي شهدت إغلاقا للقطاعات بسبب حظر التجول وتشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار الوباء.

–(بترا)