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الرزاز يتفقد “الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية” برأس العين (صور)

منذ ساعتين
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عمان- الغد– زار رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، اليوم الأحد، المؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية بمنطقة رأس العين للتأكيد على توفر السلع الغذائية والمواد التموينية، بكمياتها الكبيرة، وبأسعارها المخفضة.

وخلال جولة رئيس الوزراء إلى المؤسسيتين والتي رافقه فيها أمين عام رئاسة الوزراء، أكد الرئيس الرزاز على أن المؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية تعتبران صمام الأمان للمستهلك الأردني في توفر السلع والمواد التموينية بأسعارها المخفضة وعدم الاحتكار والتجاوزات في الأسعار.

إلى ذلك، قال الرئيس الرزاز خلال الجولة في كلا المؤسستين أن المواد التموينية والسلع الغذائية متوفرة بكميات كبيرة وضمن أسعارها المخفضة والمناسبة للجميع.

يشار إلى أن مدير المؤسسة الاستهلاكية العسكرية العميد الركن المهندس معتصم العمري أعلن أن الاسعار المخفضة قد طالت أكثر من من (220) سلعة غذائية وتموينية ومواد تنظيف بنسبة (40%).

فيما أعلن مدير المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة عن استمرار تخفيض سعر (230) سلعة حتى نهاية العام الجاري بالإضافة الى تخفيض أسعار نحو 87 سلعة جديدة خلال شهر رمضان المبارك.

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