الرزاز يتفقد سير العمل بمشروع الباص السريع

عمان– الغد – تفقد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم الاربعاء احدى محطات مشروع الباص السريع التي يتم العمل على انجاز البنية التحتية لها في منطقة المدينة الرياضية بعمان.

واستمع رئيس الوزراء إلى ايجاز من امين عمان الدكتور يوسف الشواربة، حول سير العمل ونسبة الانجاز في هذا المشروع الحيوي والمهم الذي سيخدم منظومة النقل العام الحديث، ويسهم في تخفيف العبء المروري الذي يعاني منه المواطن.

واكد امين عمان أن المشروع سيضمن توفير نقل عام يليق بالمواطن من حيث مواصفات الحافلة او التوقيتات الثابتة لمرور الحافلة أو محطات تحميل وتنزيل الركاب.

ولفت إلى ان امانة عمان عملت خلال فترة جائحة كورونا التي شهدت انخفاضا في حركة المركبات لتكثيف العمل في مشاريع البنية التحتية لمشروع الباص السريع ورفع نسب الانجاز التي وصلت في بعض المحطات والتقاطعات المرورية إلى 97 بالمئة، في حين تبلغ نسبة الانجاز في هذه المحطة من المشروع بالمدينة الرياضية نحو 83 بالمئة.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تسريع وتيرة العمل والانجاز في الاعمال الانشائية والبنية التحتية للمشروع ووفقا للجدول الزمني المعد لذلك.

وتبادل رئيس الوزراء الحديث مع مجموعة من الشباب والشابات الاردنيين العاملين في المشروع، مثمنا اقبالهم على فرص العمل المتوفرة في هذا القطاع.

واشاد رئيس الوزراء في تصريحات صحفية، بجهود جميع كوادر أمانة عمان في العمل على إنجاز التقاطعات المرورية بالوقت المطلوب ووفق الجدول الزمني المحدد لذلك.

واشار إلى الاستفادة من الظروف القاهرة خلال أزمة كورونا بالعمل على إنجاز التقاطعات المرورية من خلال العمل بثلاث مناوبات بحيث كان عمل الفرق ليلا نهارا، مبينا أنه وقبل نهاية العام الحالي ستكون هذه التقاطعات مفتوحة.

وقال الرزاز: “هذه ليست مشاريع جسور بل هي حل لقضايا مرورية عانى منها المواطن على مدى سنوات وخصوصا في هذا الخط الذي يسبب العديد من الأزمات المرورية التي تؤثر على قدرة المواطن على الوصول بالوقت المناسب”.

وأكد أننا ننتقل نقلة نوعية بمنظومة النقل العام إلى الأمام سيلمسها كل مواطن، مشيرا إلى صعوبة مرحلة الانشاءات نظرا لما تخلفه من أزمة مرورية، داعيا المواطنين إلى تحمل هذه المشقات، بغية الوصول إلى نهاية العمل بالمشروع في نهاية العام الحالي.

ولفت رئيس الوزراء إلى لقائه مع الشباب والشابات العاملين في موقع المشروع الانشائي، مشيدا بجهودهم في العمل، مؤكدا أن قطاع الانشاءات يوفر فرص عمل للشباب، ويعد من القطاعات المهمة وجزءا أساسيا من اقتصادنا.

وأضاف الرزاز ان قطاع الانشاءات سيكون خلال الفترة المقبلة أحد المشغلين الأساسين للشباب. قائلا: أدعو جميع شباتنا وشبابنا أن يتقدموا لهذا القطاع دون الالتفات إلى ثقافة العيب، وخصوصا أنه يوفر عائدا ماليا جيدا، وأمانا وظيفيا.

وتابع: بهمة الجميع وتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني سنعبر هذه الجائحة، ونخرج بشيء أقوى بكثير على مستوى بنيتنا التحتية ووسائل المواصلات وفرص العمل للجميع”.