الرزاز: يجب أن نكون على جاهزية عالية لمواجهة الأزمة

عمان-الغد- قال رئيس الوزراءالدكتور عمر الزاز ، انه يجب الالتزام باجراءات الوقاية للتغلب على الوباء ، وأن نكون على جاهزية عالية لمواجهة الأزمة.

جاء ذلك خلال في حوار مباشرعبر برنامج ستون دقيقة والذي يبث على شاشة التلفزيون الأردني.

ووصف الرزاز الوضع الحالي بـ”سباق المسافات الطويلة”، مؤكدا ان الحكومة لديها دراسات لبدائل وتحضر لما هو أسوأ –لا سمح الله-.

وقال الرزاز إن أرقام الإصابات بالفيروس اليوم جيدة وأنها بالأمس كانت أعلى.

وأكد الرزاز أن الأردن قادر على تحمل هذه المرحلة “وليس لدي أدنى شك”، مستدركا قوله أن الوضع يتطلب الالتزام باجراءات الوقاية ومنع الانتشار.

واضاف الرزاز ان وضعنا جيد جدا مقارنة مع الدول الاخرى، وفخورون بقطاعنا الخاص وقدرته على التأقلم.

واكد على ان لدينا فرقا حكومية للتعامل مع مختلف جوانب الازمة،

وبين الرزاز اننا قادرون على تجاوز المرحلة واعتمدنا المصارحة والشفافية مع المواطنين.

وقال ان الضمان الاجتماعي هو الوسيلة الوحيدة لمساعدة العامل وصاحب العمل.

وبخصوص التصاريح بين الرزاز انه كان هناك سوء استخدام للتصاريح التي منحت لقطاع الزراعة، مضيفا ان وزير الزراعة تحمّل المسؤولية الأدبية والأخلاقية بعد أن قدّم تقريرا حول التجاوزات التي حدثت.

واضاف ان الحالات التي شابها تقصير بتوزيع التصاريح حوّلت الي المدعي العام.