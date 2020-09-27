عمان- الغد- جدد رئيس الوزراء عمر الرزاز، اليوم الأحد، طمأنته للمواطنين وقال “نعم، كلّ مرّ سيمرّ وسوف يمر إن شاء الله ولكن ليس بالتمني وإنما بعزيمتنا وصبرنا والتزامنا ووحدتنا، خلف قيادتنا الهاشميّة الحكيمة”.

وأضاف في كلمته الأسبوعية: “لم يترك وباء كورونا أحدا لم يصبه بمشاعر قوية ومتضاربة، هناك من هو غاضب ومن هو خائف والمتقلب بين التفاؤل والتشاؤم، وبين الالتزام الصارم والتهور التام وهذا طبيعي”.

وتابع: سنقوم خلال الأسبوع الحالي بوضع معايير وشروط للسلامة لفتح الكنائس والمساجد وصالات المطاعم والمقاهي، بموجب تعهد من القائمين عليها

وقال:” هناك من لا يزال في مرحلة الإنكار لوجود هذا الوباء مع أنهم أصبحوا قلة في ضوء تفشي العدوى وازدياد الأعداد. المعركة مستمرة بين الشك واليقين وبين العزيمة والاستكانة”.

وبين: “هناك أمور ترهق الإنسان وتتعبه وتثبط من عزيمته، هناك أيضاً وفي صميم تكويننا إرادة على الحياة والتغلب على الصعاب والتأقلم مع المستجدات وتعاون وتعاضد في الشدائد، خيارنا الوحيد هو المواجهة والالتزام”.

وقال: “حتى نستطيع التعايش مع هذا الواقع الجديد بأقل الأضرار على صحتنا ومصادر رزقنا واقتصادنا، لا بد أن نغير بعض من تصرفاتنا وعاداتنا الاجتماعية. لبس الكمامة والتباعد الجسدي وغسل اليدين باستمرار هي أبسط الوسائل التي أثبتت فعاليتها في الحد من انتشار العدوى”.

وتابع: “نحن اليوم أيضاً بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تكريس الدولة القوية والمواطن القوي. الدولة القوية التي تطبق القانون على الجميع وبدون انتقائية أو تعسف تحقيقاً للصالح العام”.

وأشار إلى أن “المواطن القوي ليس بتطاوله ومخالفته للقانون والأنظمة والتعليمات وإنما بمستوى وعيه وممارسة حقوقه والالتزام بواجباته تجاه الاخرين. وعلينا أن نبدأ بأنفسنا”.