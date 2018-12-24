الرزاز يرعى حفل توزيع جائزة الملك عبدالله الثاني بن الحسين للإبداع

عمان- الغد- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، رعى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، صباح اليوم الثلاثاء، حفل توزيع جائزة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للابداع في دورتها التاسعة (2017/ 2018).

واقيم الحفل في مركز الحسين الثقافي/ أمانة عمان، بحضور وزيرة الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة ورئيس واعضاء مجلس امناء الجائزة وأمين عمان ونواب واعيان وسفراء وعدد من المهتمين.

وشملت الجائزة ثلاثة حقول : الآداب والفنون في موضوع المواطنة والهوية الوطنية، العلوم في موضوع أمن المعلومات الالكترونية وسريتها والمدينة العربية في موضوع إدارة المدينة الذكية.

وفاز عن حقل الآداب والفنون الذي تقدم له (89) مُشاركا ً من الاردن والدول العربية، مناصفة ً كل من الدكتور مجد الدين عمر خمش من الاردن والدكتور محمد ذياب ابو صالح من فلسطين.

وقررت لجنة الجائزة حجب الفوز في حقلي العلوم والمدينة العربية، لعدم وصول المشاركات فيهما إلى مستوى الجائزة، حيث تقدم لحقل العلوم (16) مشاركا ً فيما تقدم لحقل المدينة العربية (22) مشاركا ً.

وبلغ عدد المتقدمين للجائزة في نسختها الحالية (127) مُشاركة من (13) دولة عربية بالاضافة إلى الاردن، وهي الأعلى بتاريخ عُمر الجائزة التي تعمل تحت مظلة أمانة عمان الكبرى وتُمنحُ مرة واحدة كل عامين.

وللجائزة مجلس أمناء يرأسه العين الدكتور عبدالرؤوف الروابدة ويضم في عضويته أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، الدكتور كامل ابو جابر، الدكتور ابراهيم عزالدين، الاستاذة ليلى شرف، وأمين عام منتدى الفكر العربي ورئيسي الجامعتين الاردنية والهاشمية.