الرزاز يزور العقبة الثلاثاء على رأس وفد وزاري

أحمد الرواشدة

العقبة – علمت “الغد” أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز سيقوم بزيارة ميدانية إلى محافظة العقبة يوم غد الثلاثاء.

ويتفقد الدكتور الرزاز خلال الزيارة التي يرافقه فيها فريق وزاري، عدداً من المشاريع التنموية والصناعية، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية والخدماتية.

وقالت مصادر لـ”الغد” إن الرزاز سيبدأ الجولة بزيارة الى المجمع الصناعي التابع لشركة الفوسفات الاردني في المنطقة المينائية الصناعية الجنوبية بعد حادث تسرب حمض الفوسفوريك بالإضافة الى زيارة مدينة العقبة الدولية الصناعية، كما سيعقد اجتماعا مع رئيس واعضاء مجلس مفوضي سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة.

ويعقد الفريق الوزراي برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز جلسة خاصة، حيث سيناقش فيها مجموعة من السياسات والاجراءات الاقتصادية والاستثمارية الهادفة الى تحفيز الاقتصاد وتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة الخاصة ومناقشة كافة القضايا والامور العالقة والتى ساهمت في تباطؤ الواقع الاقتصادي والتجاري والاستثماري في المنطقة الخاصة، بعد ان يستمعوا الى ايجازات معمقة من عدد من القيادات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في العقبة الخاصة بهدف شرح واقع الحال الذي تعيشه المنطقة والتحديات واسباب التراجع الذي حدث في معظم القطاعات لا سيما التجاري والحلول المقترحة.

وحسب اقتصاديين في المنطقة الخاصة، فإن ابرز القضايا والمواضيع التي تؤرق القطاعات في العقبة تراجع فعالية ونشاط القطاع التجاري بسبب حزمة من القرارات والاجراءات اضافة الى الجمارك الوطنية والخاصة وكذلك تباطؤ العمل في بعض المشاريع وأهمية اعادة كثير من الحوافز والامتيازات الى العقبة الخاصة وقضايا فواتير الكهرباء المرتفعة والمسموح بإخراجه مع الزوار كقيمة مالية وغيرها من القضايا.