الرزاز يزور تركيا اليوم ويلتقي أردوغان

عمان- الغد- يبدأ رئيس الوزراء، الدكتور عمر الرزاز، زيارة إلى تركيا اليوم الثلاثاء، يلتقي خلالها الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان ونائب رئيس الجمهورية.

ويبحث الرزاز خلال الزيارة، “سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وخصوصا في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري، إضافة إلى التطورات في المنطقة وتنسيق المواقف لحل الأزمات الإقليمية وبما يعزز الأمن والاستقرار فيها”.

وتأتي الزيارة في إطار سعي الحكومة إلى توسيع آفاق التعاون والتبادل مع دول الجوار، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتمكينه من تجاوز التحدّيات والاعتماد على الذّات.