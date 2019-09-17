عمان- أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أهمية المراكز الصحية المتخصصة، التي أطلقتها الحكومة أخيراً، في تحسين نوعية الخدمات الصحية والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين، والارتقاء بهما، بهدف تخفيف الضغط على المستشفيات.

وأشار خلال زيارته اليوم الثلاثاء، لمركز صحي أبو نصير الشامل والذي تم تحويله إلى متخصص، إلى أن الحكومة أنجزت 12 مركزاً صحياً متخصصاً في جميع محافظات المملكة، سعياً لتقديم خدمات نوعية وذات جودة.

وقال الرزاز، في تصريحات صحفية على هامش الزيارة التي رافقه فيها وزير الصحة الدكتور سعد جابر، إن جميع المراكز المتخصصة ستقدم خدمات الطوارئ على مدار 24 ساعة، ويتوفر فيها طبيب عام وصيدلية، وسيارة إسعاف، إضافة إلى بعض العيادات المتخصصة كالأسنان، والطفولة والأمومة، وغرفة أشعة، وإجراء بعض المداخلات الجراحية البسيطة التي لا تحتاج لتخدير عام.

وشدد على أهمية التزام كوادر المراكز الصحية بساعات الدوام الرسمي، وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، داعياً المراجعين إلى التأكد من جودة الخدمات ونوعيتها، والتبليغ عن أي خلل أو قصور فيها، عبر منصة “بخدمتكم”، التي تتلقى من خلالها الحكومة الملاحظات والشكاوى من المواطنين حول الخدمات في مختلف القطاعات.

ولفت إلى أن الحكومة، وضمن وثيقة أولوياتها للعامين 2019 إلى 2020، وفي محور دولة التكافل، وضعت خطة للارتقاء بالقطاع الصحي، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الداعية إلى تحسين نوعية الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الرزاز أن الحكومة تسعى من خلال المراكز الصحية الاثني عشر إلى توفير جزء من الخدمات المقدمة في المستشفيات، بهدف التخفيف من الوقت والجهد وبعد المسافة عن أقرب مستشفى على المواطنين، مبيناً أن الحكومة تسعى إلى توسعة هذه المراكز والارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة فيها، ومأسستها بشكل أفضل.

وكانت وزارة الصحة أطلقت 12 مركزاً صحياً متخصصاً، تنفيذاً لأولويات عمل الحكومة للعامين 2019-2020، في سبيل تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق المملكة، وبما يخفف من الضغط على المستشفيات.

وشملت الخطة الحكومية في هذا المجال المراكز الصحية التالية: مركز أبو نصير الشامل، مركز شمال مأدبا، مركز الازرق، مركز الصفاوي، مركز الكرك، مركز الصبيحي، مركز القويرة، مركز الحصن، مركز سهل حوران، مركز برما، مركز الامير حسين، مركز الشوبك.

وسوف تقدّم هذه المراكز خدمات الطوارئ على مدار الساعة، إضافة إلى تقديم الخدمات في العيادات المتخصصة حتى الساعة 4 عصراً.

وجال رئيس الوزراء، خلال زيارته للمركز، على مختلف أقسامه، وتفقد واقع الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف العيادات والاختصاصات الطبية، كما تبادل الحديث مع كوادر المركز والمراجعين حول احتياجاته ونوعية وجودة الخدمات المقدمة للمرضى، ومطالبهم للوصول إلى خدمة شاملة ونوعية.

وقال وزير الصحة الدكتور سعد جابر، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا): إن الحكومة تعهدت بافتتاح 12 مركزاً صحيا متخصصا، تحتوي على العديد من الاختصاصات الطبية، إضافة إلى بعض الأقسام المهمة مثل: الأمومة والطفولة، والأشعة، والمختبر.

وأشار إلى أن الهدف من المراكز يقوم بالأساس على خدمة المجتمع المحلي، والتخفيف من الضغط الواقع على المستشفيات، مؤكداً أن وزارة الصحة ستقيّم تجربة المراكز خلال الأشهر المقبلة، من خلال التغذية الراجعة من قبل المواطنين، للوقوف على أوجه الخلل، ومحاولة تصويبها بهدف الوصول إلى تقديم خدمات صحية مميزة للمواطن.

بدورهم، أعرب عدد من مراجعي المركز عن تقديرهم لمستوى الخدمات المقدمة لهم، مطالبين الحكومة في توسيع مساحة المركز ليتسع لأعداد مراجعين بشكل أكبر، وإمكانية تزويده بأجهزة طبية متقدمة توفّر على المراجعين الحاجة لمراجعة المستشفيات.

يشار إلى أن مركز صحي أبو نصير الشامل والذي تم تحويله إلى متخصص، يستقبل 20 ألف مراجع شهريا، ويبلغ عدد السكان المنتفعين من خدماته 400 ألف نسمة، ويعمل فيه كادر طبي وفني وإداري في مختلف التخصصات الطبية والإدارية والمساندة. -(بترا)