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الرزاز يشكر معلمة لهذا السبب (فيديو)

منذ ساعة واحدة
رئيس الوزراء عمر الرزاز (أرشيفية)

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عمان – الغد- وجه رئيس الوزراء عمر الرزاز، اليوم الجمعة، شكره لإحدى المعلمات.

وكتب الرزاز على تويتر: “لا أعرف هذه المعلمة، لكنني فخور جداً برؤية مقاطع الفيديو العفويّة التي أعدّتها لطلبتها. أحييك مربية الأجيال، أنت ونخبة من المعلمات والمعلمين، الذين رفضوا الاستكانة للفيروس، ولبّوا نداء مهنتهم النبيلة بمبادرات شخصية رائعة. وفقكم ﷲ وحماكم”.

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