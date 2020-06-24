الرزاز يشهد توقيع اتفاقيات لإنشاء مصانع لتشغيل 735 أردنيا وأردنية

عمان- الغد- شهد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، اليوم الاربعاء، توقيع وزير العمل لأربع اتفاقيات لتدريب وتشغيل 735 عاملا وعاملة من الأردنيين في مجال صناعة الألبسة والصناعات الغذائية وصناعات الكرتون في محافظات إربد والمفرق ومعان.

وقال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز خلال التوقيع التي جرت في رئاسة الوزراء اليوم، بحضور وزير العمل نضال البطاينة ورئيس هيئة تنمية المهارات الدكتور قيس السفاسفة ورئيس غرفة صناعة الاردن وعدد من المستثمرين ورؤساء البلديات، إن هذه الاتفاقيات تأتي تجسيدا للرؤى الملكية السامية للاعتماد على الذات والتحول إلى دولة الإنتاج.

واكد رئيس الوزراء أن القطاع الصناعي الاردني اثبت خلال الاشهر الماضية قدرة كبيرة على التأقلم والتعافي في ظل جائحة كورونا، واسهم في توفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات الوطنية عالية الجودة والقدرة على التصدير والمنافسة.

واثنى رئيس الوزراء على دور البلديات في انجاح الاستثمارات من خلال توفير البنية التحتية اللازمة، منوها بتحول البلديات من مسؤولياتها التقليدية في تقديم الخدمة للمواطنين إلى دور تنموي حقيقي، مشيدا بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لما شأنه خفض نسب الفقر والبطالة وتوفير فرص عمل متنوعة للشباب الأردني.

واكد أن اهمية هذه الاستثمارات تكمن بإنشائها في محافظات ذات نسبة عالية من المتعطلين عن العمل، معربا عن شكره وتقديره للمستثمرين على ثقتهم بالبيئة الاستثمارية بالمملكة، مبديا استعداد الحكومة لتذليل اي عقبات تواجه هذه الاستثمارات.

بدوره، أشار وزير العمل إلى أن هذه الاتفاقيات الموقعة تهدف إلى توفير فرص تدريب وتشغيل لـ 735 عاملا وعاملة من الأردنيين في مجال صناعات الكرتون وصناعة الألبسة والصناعات الغذائية مطلع الشهر المقبل، لافتا إلى أن هذه الفرص قابلة للزيادة في الأشهر المقبلة.

وأوضح البطاينة أن الوزارة وبموجب الاتفاقيات الموقعة ستدعم رواتب العاملين بنسبة 50 بالمئة من الحد الأدنى للأجور، وتمنحهم مبلغ 25 دينارا كبدل مواصلات خلال العام الأول، إضافة إلى دعمهم بمبلغ 25 دينارا كبدل اشتراك في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خلال ذات العام.

وأضاف: هذه الاتفاقيات ومن خلال هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، ستقدم الدعم المباشر للمستثمر والعاملين في الوحدات الإنتاجية “الجهة المشغلة” لضمان بيئة عمل لائقة ومستمرة لدى العاملين، من خلال منح المستثمر “المشغل” مبنى للمصنع مجاناً لمدة 3 سنوات، شريطة تشغيل العدد الملزم بالاتفاقيات لمدة 5 سنوات بعد نهاية فترة الدعم المحدد بمدة عام واحد، على أن يكمل المستثمر بعد ذلك مدة خمس سنوات كحد أدنى.

وأكد الوزير أن هذه الاتفاقيات جاءت لتأسيس مراكز تشغيل وتدريب لأردنيين في عدة مجالات ببعض محافظات المملكة، بقيمة تمويل تزيد عن مليون و800 الف دينار.

وحول تفاصيل فرص العمل التي ستقدمها كل اتفاقية، أوضح البطاينة أن الاتفاقية الأولى توفر فرصا في مجال صناعة الألبسة بمصنع شركة صمد لصناعة الألبسة في لواء المزار الشمالي بمحافظة إربد، فيما توفر الاتفاقية الثانية فرص عمل في مجال صناعة الألبسة في مصنع شركة اناهايم لصناعة الألبسة الواقع ضمن منطقة بلدية الباسلية في محافظة المفرق، في حين توفر الاتفاقية الثالثة فرصا في مجال الصناعة الغذائية بمصنع شركة بصرى للصناعات الغذائية في منطقة الوسطية بمحافظة إربد، بينما تقدم الاتفاقية الرابعة فرص عمل في مجال صناعة اكواب الكرتون في مصنع شركة الكاس البلاتيني لصناعة كاسات الكرتون في منطقة معان التنموية بمحافظة معان. وأشار الوزير إلى أن ذلك يأتي في سياق مقاومة تداعيات أزمة كورونا التي أدت إلى فقدان فرص عمل في العالم أجمع، وأن على الحكومة التركيز على مجالات ممكن ان تستوعب الشباب المتعطل عن العمل؛ مثل الزراعة الحديثة وتسويق الكفاءات الاردنية دوليا، مضيفا أن الاردن يجب أن يكون جاهزا لاستقبال ابنائه الذين سيعودون بعد فقدان عملهم في الدول المضيفة وخصوصا دول الخليج. ووقع الاتفاقيات وزير العمل رئيس مجلس هيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية نضال البطاينة، ورئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الدكتور قيس السفاسفة ورئيس بلدية الباسلية ريحان القضاة، ورئيس بلدية المزار الشمالي مطيع الشرمان ورئيس بلدية الوسطية رفيق عواودة، وعن المستثمرين الدكتور أسامة الشرع عن شركة اناهايم لصناعة الألبسة، وهاشم جبرين وشريكه ليث جبرين عن مصنع صمد لصناعة الالبسة، وعبد الحكيم رفاعي عن مصنع بصرى للصناعات الغذائية، وعلاء صبحا عن شركة الكأس البلاتيني لصناعة كاسات الكرتون.

واكد رئيس غرفة صناعة الاردن المهندس فتحي الجغبير أن الاردن يثبت دوما بانه يخرج من الازمة اقوى مما كان عليه، لافتا إلى ان الصناعة الاردنية طورت واستحدثت نحو 112 خطا انتاجيا خلال ازمة كورونا.

وقال “اليوم الفرصة تتعاظم لتطوير الصناعة المحلية والمنتج الوطني الذي حظي بثقة المواطن”، معربا عن ثقته بأن الاردن سيكون محجا للكثير من المستثمرين من الخارج.

واشار رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابوحسان إلى أن اهتمام جلالة الملك والحكومة بالقطاع الصناعي مكن الخير من التطور والنمو، لافتا إلى ان المشاريع والفروع الانتاجية لها دور كبير في توفير فرص عمل للشباب والشابات في المحافظات.

وقال جبريل قرقع المستثمر في قطاع الالبسة إنه تم اليوم توقيع اتفاقية لصناعة الالبسة في لواء المزار الشمالي سيوفر نحو 400 فرصة عمل لاردنيين.

واشار الدكتور اسامة الشرع المستثمر في قطاع الالبسة إلى ان هذه التجربة الاولى للاستثمار في الاردن بطاقة استيعابية 200 عامل وعاملة، مشيدا بتعاون وحدة الإنتاج في وزارة العمل مع المستثمرين، واهمية ان يتم تعميم هذه التجربة على جميع الوزارات والجهات التي لها علاقة بالمستثمرين. وقال علاء صبحا انه تم انشاء مصنع لكاسات الكرتون في منطقة معان التنموية، لافتا إلى ان هذا الاستثمار مطلوب في ظل جائحة كورونا فضلا عن كون كاسات الكرتون صديقة للبيئة.

واكد الدكتور قيس السفاسفة، انه سيتم خلال الايام القادمة إعادة توجيه الاطار الوطني للتمكين والتشغيل ليتم فتح المزيد من الفروع الانتاجية استجابة لتوجيهات جلالة الملك بالتركيز على القطاع الصناعي ليكون وسيلة لتوفير فرص العمل في مختلف المحافظات.