الرزاز يشهد توقيع اتفاقية منحة بين الزراعة وبرنامج الأغذية العالمي

عمان – شهد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية منحة مشروع تعزيز الأمن الغذائي في الأردن، بين وزارة الزراعة وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

ووقع الاتفاقية التي تمت في رئاسة الوزراء وزير الزراعة المهندس ابراهيم الشحاحدة، ، وممثلة برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في الأردن المهندسة سارة جوردون ، بحضور المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي.

وأكد وزير الزراعة في تصريحات صحفية أهمية العلاقة التشاركية مع برنامج الأغذية العالمي في الأردن الذي يعمل في المملكة منذ ستينيات القرن الماضي.

وأضاف أن وزارة الزراعة ومن ضمن خططها للارتقاء في القطاع الزراعي حددت شركاء تنمية ومن ضمنها برنامج الأغذية العالمي، مشيرا إلى أن البرامج والمشاريع التي توقعها الوزارة مع الجهات المختلفة، تهدف إلى تحقيق الأثر المباشر والملموس على المزارعين.

واشار المهندس الشحاحدة إلى أن مشروع تعزيز الأمن الغذائي والذي تبلغ قيمته مليونا و400 ألف دولار، يستهدف دعم ثلاثة عناصر رئيسة أولها، دعم صغار المزارعين وتمكينهم من أجل تحسين دخولهم لينتقلوا إلى زراعات حديثة كالزراعة المائية وإقامة مبان لهذه الزراعات ومشاريع في داخل المحطات الزراعية المنتشرة بالمملكة.

وأضاف أن العنصر الثاني يهدف إلى دعم المحافظات التي تأثرت باللجوء السوري وكيفية إدماج القطاعات الزراعية والشباب والنوع الاجتماعي في عملية تدريبهم وتمكينهم من خلال الأنشطة الزراعية، إضافة إلى تمكين المرأة العاملة في القطاع الزراعي وتدريبها على التصنيع الغذائي، مشيدا بدورها في نقل الأسرة من مستهلكة إلى منتجة لافتا الى ان المشروع سيسهم في توظيف 30 شخصا في تسع محافظات .

وكان رئيس الوزراء التقى في مكتبه قبيل التوقيع على الاتفاقية ، المدير التنفيذي لبرنامج الاغذية العالمي ديفيد بيزلي بحضور وزير الزراعة المهندس ابراهيم الشحاحدة.

وتم خلال اللقاء بحث اوجه التعاون المشترك بين الحكومة والبرنامج والمشروعات التي ينفذها في الاردن .

واعرب رئيس الوزراء عن الشكر والتقدير لبرنامج الاغذية العالمي على الدعم الذي يقدمه للاردن في اطار الشراكة الاستراتيجية بينهما منذ عام 1964 واسهاماته في توفير الاحتياجات الانسانية والغذائية للاجئين .

واستمع رئيس الوزراء الى ايجاز من المدير التنفيذي للبرنامج حول خطط ومشاريع البرنامج في الاردن والعديد من الدول العربية لافتا الى حرص البرنامج على توفير المساعدات الغذائية وتلبية الاحتياجات الانسانية للاجئين والنازحين بسبب الحروب .(بترا)