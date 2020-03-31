الرزاز يصدر أمر الدفاع رقم 4 لإنشاء صندوق لمكافحة وباء كورونا – فيديو

عمان – اصدر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز امر الدفاع رقم 4 لسنة 2020 ينشأ بموجبه صندوق لدعم المجهود الوطني لمكافحة وباء فيروس كورونا ومواجهة آثاره يسمى “همة وطن” وتودع فيه التبرعات من داخل المملكة وخارجها .

وبموجب امر الدفاع يستمر كل من حساب “الخير” لصالح الأسر الفقيرة والمحتاجة لدى وزارة التنمية الاجتماعية وحساب (تبرعات/ وزارة الصحة) لدى البنك المركزي الأردني في تلقي التبرعات المقدمة لكل منهما.

واكد رئيس الوزراء خلال ايجاز صحفي في رئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء ان امر الدفاع اليوم جاء لإقرار صندوق ثالث عدا عن حسابي وزاراتي التنمية الاجتماعية والصحة يخصص للتبرعات الكبيرة التي تتجاوز مئات الآلاف وحتى الملايين من الدنانير، لافتا الى ان انشاء الصندوق يأتي بهدف مأسسة هذه العملية والتأكد من ان اوجه الصرف تذهب في هذا المجال .

وأوضح رئيس الوزراء ان امر الدفاع رقم 4 يفصل بين هذه الصناديق وبين حساب الايرادات العامة للحكومة “كي نتأكد ان هذا الإنفاق يذهب للأوجه المقررة مسبقا “، مشيرا الى انه ومنذ اليوم الاول لتعرض الاردن لوباء كورونا “وردتنا مئات الاتصالات التي تستفسر عن آلية المساهمة والتبرع لدعم الجهود الوطنية لمحاربة الوباء”.

ولفت الرزاز الى ان هذه الاتصالات وردت من مواطنين اردنيين وشركات وقطاع خاص ومغتربين اردنيين في دول الخليج العربي والعالم ومن اشقائنا المقيمين في الاردن منذ سنوات خاصة اشقاءنا العراقيين والسوريين، مؤكدا ان ما لمسناه كان “همة وطن بامتياز وتعبيرا عن شعور المواطنين والمقيمين بأن هذا الوطن غال بقيادته الهاشمية. ذكرياتنا ومستقبل ابنائنا فيه”.

وتابع رئيس الوزراء، “هذا اوجب علينا ان نترجم هذه الهمة على ارض الواقع من خلال انشاء مشروع وصندوق وطني نسميه معا “همة وطن نوحد فيه كل جهودنا للقضاء على هذا الوباء واثاره ونضمن اعلى درجات الحاكمية والشفافية والرقابة لهذه المصاريف معلنا انه سيتم تحديد كل المتبرعين وقيم التبرع واوجه الانفاق بشكل دوري” .

وقال الرزاز “لهذه الاسباب انشأنا اكثر من حساب احدهم في وزارة الصحة معني بشكل رئيسي بوسائل الفحص والوقاية والكمامات وغيرها وحساب في وزارة التنمية الاجتماعية يعنى بشكل اساسي بالأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذا الموضوع وخصوصا الاسر التي تضررت بشكل مباشر سيما عمال المياومة والاثر المالي عليهم حث فقدوا مصدر دخلهم الرئيسي” .

واختتم رئيس الوزراء الايجاز الصحفي بالقول نيابة عن جلالة الملك عبدالله الثاني وعن كل مواطن حريص وكل مريض اصيب بهذا الداء وعن كل محتاج الى العون والمساعدة في هذه الظروف الصعبة نوجه لكم كل الشكر والتقدير ، ” معدنكم اصيل وهمتكم تكاملت وتشكلت في همة وطن ”

وتلا وزير الدولة لشؤون الاعلام امجد عودة العضايلة نص امر الدفاع رقم 4 لسنة 2020 .

وفيما يلي نصه:

أمر دفاع رقــــم (4) لسنة 2020 صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992.

استنادا – لأحكام المادتين (3) و (10) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992- ونظرا لما تمر به المملكة من ظروف استثنائية لمواجهة وباء فايروس كورونا، ومواجهة آثاره الاقتصادية والاجتماعية على المملكة، ولدعم الجهود المبذولة من قبل الحكومة لمواجهة تلك الظروف أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:

1. يُنشأ صندوق لدعم المجهود الوطني لمكافحة وباء فايروس كورونا ومواجهة آثاره يسمى “همة وطن”، يفتح له حساب أو اكثر تودع فيها التبرعات من داخل المملكة وخارجها.

2. يفتح للصندوق لدى البنك المركزي الأردني من ضمن الحسابات حساب للقطاع الخاص يسمى “حساب التبرعات الرئيسة” يخصص لإيداع التبرعات النقدية التي تزيد قيمتها عن مائة الف دينار، وتشكل لجنة لإدارة هذا الحساب من عدد من الأشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص والسمعة الحسنة، يسميهم رئيس الوزراء بناء على تنسيب محافظ البنك المركزي الأردني، يختارون من بينهم رئيسا، على أن يتولى البنك المركزي الأردني أمانة سر هذه اللجنة.

3. يستمر كل من حساب الخير لصالح الأسر الفقيرة والمحتاجة لدى وزارة التنمية الاجتماعية وحساب (تبرعات/ وزارة الصحة) لدى البنك المركزي الأردني في تلقي التبرعات المقدمة لكل منهما.

4. تُقيد مبالغ التبرعات التي تم تقديمها لحساب التبرع لدى وزارة الصحة وحساب الخير لدى وزارة التنمية الاجتماعية والتي تزيد قيمتها عن مائة الف دينار في سجل الحساب المشار اليه في البند (2) من هذا الأمر ، مع بقاء تلك المبالغ في هذين الحسابين.

5. تصرف مبالغ التبرعات حسب أوجه الإنفاق التي يحدد أولوياتها رئيس الوزراء بناء على تنسيب اللجان المشكلة لإدارة الحسابات.

6. تلتزم لجان إدارة الحسابات بتعيين مدقق حسابات قانوني خارجي لكل حساب للمراقبة على الحسابات وتدقيق وارداتها ومصروفاتها بكفاءة ودقة تامتين ، ورفع تقرير بذلك لمجلس الوزراء.

7. يتم تنزيل التبرعات لهذا الصندوق وحساباته ، إضافة للتبرعات المقدمة لحساب الخير وحساب التبرعات لوزارة الصحة من الدخل الإجمالي للمتبرع وفق أحكام قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014.

8. تنشر في الجريدة الرسمية أسماء المتبرعين والمبالغ المودعة في الحسابات والمبالغ المصروفة مع بيان أوجه صرفها.

9. يتم إغلاق أي من حسابات الصندوق بقرار من مجلس الوزراء ، وتحويل المبالغ المتبقية فيها إلى أي جهة من الجهات التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجان إدارة الحسابات.

10. يتم فتح الحسابات المشار اليها في البند (1) وتنظيم شؤون إدارتها وطريقة جمع التبرعات والجهات التي تفتح لديها الحسابات وأوجه الإنفاق منها بموجب بلاغات يصدرها رئيس الوزراء لهذه الغاية ويعلن تباعا عن تفاصيل تلك الحسابات.

11. لتمكين الصندوق وحساباته ، وحسابي الخير وتبرعات وزارة الصحة من تحقيق أهدافها وتلبية الغايات التي أنشأت من أجلها وإدارة أموالها بصورة مستقلة عن الإيرادات العامة ، يوقف العمل بأحكام المادة (12) والفقرة (أ) من المادة (13) من النظام المالي رقم (3) لسنة 1994 ، بالقدر اللازم لذلك .

وتلا وزير الدولة لشؤون الاعلام امجد عودة العضايلة نص امر الدفاع رقم 4 لسنة 2020 .

وفيما يلي نصه: أمر دفاع رقــــم (4) لسنة 2020 صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992.

استنادا – لأحكام المادتين (3) و (10) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992- ونظرا لما تمر به المملكة من ظروف استثنائية لمواجهة وباء فايروس كورونا، ومواجهة آثاره الاقتصادية والاجتماعية على المملكة، ولدعم الجهود المبذولة من قبل الحكومة لمواجهة تلك الظروف أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:1. يُنشأ صندوق لدعم المجهود الوطني لمكافحة وباء فايروس كورونا ومواجهة آثاره يسمى “همة وطن”، يفتح له حساب أو اكثر تودع فيها التبرعات من داخل المملكة وخارجها.

2. يفتح للصندوق لدى البنك المركزي الأردني من ضمن الحسابات حساب للقطاع الخاص يسمى “حساب التبرعات الرئيسة” يخصص لإيداع التبرعات النقدية التي تزيد قيمتها عن مائة الف دينار، وتشكل لجنة لإدارة هذا الحساب من عدد من الأشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص والسمعة الحسنة، يسميهم رئيس الوزراء بناء على تنسيب محافظ البنك المركزي الأردني، يختارون من بينهم رئيسا، على أن يتولى البنك المركزي الأردني أمانة سر هذه اللجنة.

3. يستمر كل من حساب الخير لصالح الأسر الفقيرة والمحتاجة لدى وزارة التنمية الاجتماعية وحساب (تبرعات/ وزارة الصحة) لدى البنك المركزي الأردني في تلقي التبرعات المقدمة لكل منهما.

4. تُقيد مبالغ التبرعات التي تم تقديمها لحساب التبرع لدى وزارة الصحة وحساب الخير لدى وزارة التنمية الاجتماعية والتي تزيد قيمتها عن مائة الف دينار في سجل الحساب المشار اليه في البند (2) من هذا الأمر ، مع بقاء تلك المبالغ في هذين الحسابين.

5. تصرف مبالغ التبرعات حسب أوجه الإنفاق التي يحدد أولوياتها رئيس الوزراء بناء على تنسيب اللجان المشكلة لإدارة الحسابات.

6. تلتزم لجان إدارة الحسابات بتعيين مدقق حسابات قانوني خارجي لكل حساب للمراقبة على الحسابات وتدقيق وارداتها ومصروفاتها بكفاءة ودقة تامتين ، ورفع تقرير بذلك لمجلس الوزراء.

7. يتم تنزيل التبرعات لهذا الصندوق وحساباته ، إضافة للتبرعات المقدمة لحساب الخير وحساب التبرعات لوزارة الصحة من الدخل الإجمالي للمتبرع وفق أحكام قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014. 8. تنشر في الجريدة الرسمية أسماء المتبرعين والمبالغ المودعة في الحسابات والمبالغ المصروفة مع بيان أوجه صرفها.

9. يتم إغلاق أي من حسابات الصندوق بقرار من مجلس الوزراء ، وتحويل المبالغ المتبقية فيها إلى أي جهة من الجهات التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجان إدارة الحسابات.

10. يتم فتح الحسابات المشار اليها في البند (1) وتنظيم شؤون إدارتها وطريقة جمع التبرعات والجهات التي تفتح لديها الحسابات وأوجه الإنفاق منها بموجب بلاغات يصدرها رئيس الوزراء لهذه الغاية ويعلن تباعا عن تفاصيل تلك الحسابات.

11. لتمكين الصندوق وحساباته ، وحسابي الخير وتبرعات وزارة الصحة من تحقيق أهدافها وتلبية الغايات التي أنشأت من أجلها وإدارة أموالها بصورة مستقلة عن الإيرادات العامة ، يوقف العمل بأحكام المادة (12) والفقرة (أ) من المادة (13) من النظام المالي رقم (3) لسنة 1994 ، بالقدر اللازم لذلك .

بدوره، قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر، إن الوزارة تقوم بجهد كبير في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن البنك المركزي فتح حسابا لصالح وزارة الصحة، إذ سارع الكثيرون بطلب التبرع لصالح دعم الجهد الطبي للحكومة في محاربة الوباء، مؤكدا أن الوزارة بدأت في تلقي التبرعات التي ساعدت على تغطية العبء الكبير والتكاليف التي تحملتها خلال هذه المرحلة.

ووجه الدكتور جابر شكره للمتبرعين لصالح حساب وزارة الصحة ومساهمتهم في انشائه، مهيبا بالجميع وخصوصا المتبرعين المساهمة في الصندوق الذي يدار بكل شفافية ويساهم في الجهد الطبي الذي تقوم به كوادر الوزارة من شراء أجهزة ومواد واقية للطواقم الطبية، إضافة إلى تجهيز مناطق للعزل الصحي، ومناطق للعناية الحثيثة.

من جانبها، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة فريق الحماية الاجتماعية بسمة اسحاقات، انه تم استخراج بيانات 200 ألف أسرة من فئة العاملين في القطاع الرسمي غير المنتظم تمهيدا لدعمهم.

وبينت اسحاقات خلال الايجاز الصحفي اليومي في المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات، ان بيانات السجل الوطني الموحد المتوفرة لدى صندوق المعونة الوطنية لأكثر من مليون و 100 الف اسرة، ستستخدم لتحديد الاسر المستهدفة.

وأكدت تضافر وتوحيد الجهود بين الجهات المختلفة العاملة في مجال الحماية الاجتماعية، ووجود تنسيق تام بينها للتصدي لتداعيات تفشي فيروس كورونا وآثاره على الأسر الأردنية، وخاصة فئة العاملين في القطاع الرسمي غير المنتظم ممن انقطع دخلهم في هذه الفترة.

وقالت، انه تم انشاء حساب الخير في البنك المركزي الأردني، على ان يتم توجيه كامل المبالغ التي ترد الى هذا الحساب كتبرعات من الافراد والمؤسسات والهيئات الدولية المانحة لغايات دعم هذه الفئة ومساعدتها، منوهة الى ان حجم التحدي كبير.

ودعت المواطنين والشركات والمؤسسات الى الاستمرار بدعم حساب الخير، حيث ترد إليه مبالغ بسيطة. -(بترا)