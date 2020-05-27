الرزاز يصدر تعديلاً لأمر دفاع يخص طلبة الجامعات

تيسير النعيمات

عمان – قرر مجلس التعليم العالي اعتماد مبدأ ” ناجح راسب” للمواد الدراسية التي تجري امتحاناتها أثناء العمل بقانون الدفاع لتخصص الطب البشري للسنوات الدراسية (الرابعة، والخامسة، والسادسة)، وتخصص طب الأسنان للسنتين (الرابعة،والخامسة) دون موافقة الطالب على أن لا تدخل نتائج تلك الامتحانات في المعدل التراكمي للطالب”.

ووجه المجلس الجامعات خلال الاجتماع الذي عقده عن بعد اليوم الاربعاء لرصد نتائج الامتحانات النهائية لهؤلاء الطلبة من قبل كلياتهم (ناجح راسب) دون موافقة الطالب مع عدم احتساب نتائج تلك الامتحانات في المعدل التراكمي للطالب”.

واتخذ المجلس هذا القرار بعد ان قرر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تعديل ما ورد في الفقرة رقم (5) من البند ثالثاً من أمر الدفاع رقم (7) لسنة (2020) بإضافة الفقرة (ج) لها.

وجاء هذا القرار إنطلاقاً من دور الحكومة بمراجعة الإجراءات والتدابير المتخذة من قبلها أثناء العمل بقانون الدفاع بما يحقق المصلحة الوطنية العامة للطلبة في التعليم الجامعي ويضمن المحافظة على سلامتهم وحسن سير العملية التعليمية.

وتنص الفقرة ج- من تعديلات امر الدفاع “يعتمد مبدأ ” ناجح راسب” للمواد الدراسية التي تجري امتحاناتها أثناء العمل بقانون الدفاع لتخصص الطب البشري للسنوات الدراسية (الرابعة، والخامسة، والسادسة)، وتخصص طب الأسنان للسنتين (الرابعة،والخامسة) دون موافقة الطالب على أن لا تدخل نتائج تلك الامتحانات في المعدل التراكمي للطالب”.

وبناءً عليه، ولاحقاً لقرار مجلس التعليم العالي رقم (144) تاريخ 21 / 5/ 2020 المتعلق بعقد الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني 2019 / 2020 إلكترونياً (عن بعد) لطلبة المرحلة السريرية في كليات الطب لمستويات السنوات الرابعة، والخامسة، والسادسة، وطلبة كليات طب الأسنان لمستويي السنتين الرابعة والخامسة، واستناداً الى تعديل أمر الدفاع رقم (7) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 27 / 5/ 2020 فقد قرر المجلس في جلسته التي عقدها بتاريخ 27 / 5/ 2020 باستخدام تقنيات التواصل عن بعد “رصد نتائج الامتحانات النهائية للطلبة المشار إليهم أعلاه من قبل كلياتهم (ناجح راسب) دون موافقة الطالب مع عدم احتساب نتائج تلك الامتحانات في المعدل التراكمي للطالب”.

Taiseer.alnuaimat@alghad.jo