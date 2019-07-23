الرزاز يصل العقبة ويلتقي نواب المدنية (صور)

أحمد الرواشدة

العقبة – وصل رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وفريقه الوزاري صباح اليوم الى مدينة العقبة عبر طائرة الملكية الاردنية والتقى في مطار الملك الحسين الدولي نواب المدنية ثم توجه الى المنطقة الصناعية الجنوبية.

وزار الرزاز مقر شركة شركة ميناء حاويات العقبة وستمع إلى عرضٍ مرئي حول الخدمات اللوجستية التي توفرها الشركة.

وسيتفقد الرزار وفريقه الوزاري عدداً من المشاريع التنموية والصناعية، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية والخدماتية.

وسيزور الرزاز تباعا شركة العقبة للادارة وتشغيل الموانئ وميناء الغاز الطبيعي والمجمع الصناعي التابع لشركة الفوسفات الاردني في المنطقة المينائية الصناعية الجنوبية بعد حادث تسرب حمض الفوسفوريك بالإضافة اجتماعه مع رئيس واعضاء مجلس مفوضي سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ونواب المدينة ومدراء الاجهزة الامنية.

وسيعقد الرزاز مؤتمرا صحفيا في مبنى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بحضور فريقة الوزاري ورئيس السلطة نايف بخيت.

ويعقد الفريق الوزراي برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز جلسة خاصة ، حيث سيناقش فيها مجموعة من السياسات والاجراءات الاقتصادية والاستثمارية الهادفة الى تحفيز الاقتصاد وتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة الخاصة ومناقشة كافة القضايا والامور العالقة والتى ساهمت في تباطؤ الواقع الاقتصادي والتجاري والاستثماري في المنطقة الخاصة، بعد ان يستمعوا الى ايجازات معمقة من عدد من القيادات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في العقبة الخاصة بهدف شرح واقع الحال الذي تعيشه المنطقة والتحديات واسباب التراجع الذي حدث في معظم القطاعات لا سيما التجاري والحلول المقترحة.

وحسب اقتصاديين في المنطقة الخاصة، فإن ابرز القضايا والمواضيع التي تؤرق القطاعات في العقبة تراجع فعالية ونشاط القطاع التجاري بسبب حزمة من القرارات والاجراءات اضافة الى الجمارك الوطنية والخاصة وكذلك تباطؤ العمل في بعض المشاريع وأهمية اعادة كثير من الحوافز والامتيازات الى العقبة الخاصة وقضايا فواتير الكهرباء المرتفعة والمسموح بإخراجه مع الزوار كقيمة مالية وغيرها من القضايا.