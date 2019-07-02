الرزاز يصل القاهرة على رأس الوفد المشارك في اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية

القاهرة – وصل رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إلى القاهرة اليوم الثلاثاء، على رأس الوفد الأردني المشارك في اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، في أعمال دورتها الثامنة والعشرين والتي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة، يوم غد الأربعاء.

وجرى لرئيس الوزراء استقبال رسمي لدى وصوله مطار القاهرة الدولي، حيث كان في استقباله رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي ووزير البترول المهندس طارق الملا ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي – رئيس بعثة الشرف المرافقة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار والسفير الأردني في القاهرة علي العايد وأركان السفارة والسفير المصري في عمان شريف كامل.

وعزفت الموسيقى السلامين الملكي الأردني والجمهوري المصري، واستعرض رئيس الوزراء حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.

ويضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء خلال الزيارة، وزراء التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني والصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري والطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي والنقل أنمار الخصاونة والدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود والعمل نضال البطاينة. –(بترا)