الرزاز يصل تركيا

عمان- وصل رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز اليوم الثلاثاء إلى العاصمة التركية انقره في زيارة قصيرة لبحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وخصوصا في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري، إضافة الى التطورات في المنطقة وتنسيق المواقف لحل الأزمات الاقليمية وبما يعزز الأمن والاستقرار فيها.

ويلتقي رئيس الوزراء خلال الزيارة الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان ونائب رئيس الجمهورية التركية. وتأتي الزيارة في إطار سعي الحكومة إلى توسيع آفاق التعاون والتبادل مع دول الجوار، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتمكينه من تجاوز التحدّيات والاعتماد على الذّات.

وكان في استقبال رئيس الوزراء لدى وصوله إلى القصر الرئاسي في انقره نائب رئيس الجمهورية التركية فؤاد اوقطاي . ويرافق رئيس الوزراء خلال الزيارة وزراء الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي والعدل بسام التلهوني والصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري. -(بترا)