الرزاز يصل لندن لترؤس الوفد الحكومي لمبادرة لندن التي تعقد بعد غد الخميس

لندن – وصل رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز مساء اليوم الثلاثاء الى لندن لترؤس الوفد الحكومي لمبادرة لندن التي تعقد بعد غد الخميس بتنظيم مشترك بين الحكومتين البريطانية والاردنية تحت شعار ” الأردن: نمو وفرص”.

واكدت وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات ان مبادرة لندن تعكس الاهتمام الدولي بضرورة مساعدة الاردن ودعم خططه الإصلاحية الهادفة الى تحقيق النمو ، وهي فرصة لشرح برنامج الحكومة لتحسين بيئة الاعمال. كما اكدت غنيمات ان مبادرة لندن جزء من الحراك الرسمي لفتح بوابات للاقتصاد بهدف تحفيز النمو وزيادة الصادرات وجذب الاستثمار مثلما تشكل المبادرة فرصة لشرح الخطوات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة لتكون بيئة الاستثمار جاذبة في المملكة .

وأشارت إلى أن الفريق الحكومي المشارك في المبادرة سيقوم بشرح الخطوات الإصلاحية المالية والاقتصادية وكذلك التشريعية، بما يجعلها بيئة صديقة لرأس المال ولإنشاء الاستثمارات .

واكدت غنيمات ان اجندة مبادرة لندن تركز على شرح الفرص الاستثمارية المتوفرة في الاردن، مشددة على أن حل المشكلات يرتكز على إقامة المشاريع المولدة لفرص العمل وتكريس مبدأ الاعتماد على الذات. -( بترا )