أخبار محليةالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

الرزاز يطلب من الوزراء تسليم المركبات ذات الدّفع الرباعي

منذ ساعة واحدة
رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز يتحدث في الهاتف بعد مغادرة مقر مجلس النواب في عمان- (رويترز)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- عمّم رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز أمس الأربعاء على جميع الوزراء ضرورة التقيّد باستخدام المركبات الكهربائيّة المخصّصة لهم، وعدم استخدام المركبات ذات الدفع الرباعي مطلقاً، إلا في الجولات الميدانيّة خارج العاصمة فقط.

وأوعز الرزّاز إلى جميع الوزراء بضرورة تسليم المركبات ذات الدّفع الرباعي إلى رئاسة الوزراء، ليصار إلى تخصيصها لاستخدام الوزراء في الجولات الميدانيّة، بحسب الحاجة، موجها إلى ضمّ الفائض من مركبات الدفع الرباعي إلى المركبات الحكوميّة الفائضة عن الحاجة، والتي أعلنت الحكومة عن نيّتها بيعها وفقاً للتشريعات والأنظمة المعمول بها.

وشدّد رئيس الوزراء على أنّ هذه الإجراءات تأتي بهدف الحفاظ على المال العام، وترشيد الإنفاق الحكومي، وضمان الاستخدام الأمثل للمركبات الحكوميّة.-(بترا)

مقالات ذات صلة

ترقب صدور بلاغ جديد بشأن رواتب الشهر المقبل

منذ 12 دقيقة

تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

منذ ساعة واحدة
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين

روسيا: بدء استفتاء يسمح لبوتين بالبقاء في السلطة حتى 2036

منذ ساعتين

وزارة المياه تعلن ضبط حفارة مخالفة في إربد

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock