الرزاز يطلع على آلية سير منظومة التعليم عن بُعد

عمان- زار رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم الخميس، منصة “أبواب” إحدى مزودي الخدمة لمنصة ” درسك” الحكومية الخاصة بمنظومة التعليم عن بُعد، للاطلاع على آلية تحضير وتقديم الحصص المدرسية الكترونيا، في ظل تعليق دوام المدارس نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد على المملكة.

وجال الرزاز خلال الزيارة التي رافقه فيها وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى الغرايبة، ووزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، على الأقسام الرئيسة للشركة المتضمنة، تطوير المحتوى، والابتكار والابداع، وتدقيق المحتوى الداخلي.

واستمع رئيس الوزراء إلى إيجاز من وزير التربية والتعليم حول الكيفية التي يتم فيها تحضير المحتوى التعليمي للدروس والمفاهيم والأفكار المتعلقة بها، وتدقيقها من قبل معلمي الوزارة المتواجدين في المنصة، قبل تحويلها إلى مقاطع فيديو على منصة “درسك” إذ تتراوح مدتها بين 15 إلى 45 دقيقة، مع إمكانية أن يعيد الطالب الحصة أكثر من مرة.

وتبادل الرزاز الحديث مع المعلمين ومقدمي الخدمة في المنصة التي تتيح للطلبة التعلم من خلال سلسلة من الفيديوهات القصيرة القائمة على الأفكار والمفاهيم، إذ تغطي “أبواب” مساقات منهاج وزارة التربية والتعليم للصفوف من التاسع الى التوجيهي.

كما اطلع خلال الزيارة على استوديوهات التصوير التلفزيوني التي يتم عن طريقها تسجيل الحصص التعلمية لطلبة المدارس وبثها كمقاطع فيديو، إذ استمع رئيس الوزراء إلى إيجاز من احد المعلمين حول طريقة شرح الدروس الصفية وكيفية الإجابة على أسئلة الطلبة الكترونيا، والتفاعل معهم.

واثنى الرزاز على جهود المعلمين الذين يقدمون الدروس ويشرحونها بشكل ميسر، قائلا: ” أنتم تبذلون جهدا في هذه اللحظة الحرجة من خلال شرح الحصص لطلبة المدارس في بيوتهم، وهذا ما لاحظناه من خلال تفاعل الطلبة معكم”.

وعلى هامش الزيارة، تحدث رئيس الوزراء مع طالب وطالبة في المرحلة الثانوية عن طريق تقنية الاتصال المرئي، وتبادل معهما الحديث حول أبرز تحديات ومزايا التعليم عن بُعد، مؤكدا أن الحكومة ستواصل تقديم الدروس والحصص الصفية للطلبة ولن تتوقف بالشراكة مع القطاع الخاص بهدف استمرار العملية التعلمية وإدامتها رغم تعليق دوام المدارس نتيجة الاجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين.

وقال رئيس الوزراء في تصريحات صحفية عقب الزيارة إن هناك 23 مليون مشاهدة للدروس التي تُبث عبر منصة درسك، ونحن فخورون بهذا الرقم، مشيرا إلى أن جلالة الملك عبد الله الثاني ومن بداية الوباء وبعد اتخاذ قرار إغلاق المدارس كان يسأل باستمرار عن كيفية الاستمرار في العملية التعليمية وعدم تضييع أيام الدراسة المهمة على أبنائنا.

وأشار إلى وجود تكامل حقيقي من الجهود بين وزارة التربية والتعليم ممثلة بمعلميها وكوادرها ومشرفيها وبين القطاع الخاص من خلال شراكة فاعلة مع موقع “موضوع” ومنصات: “إدراك” و”أبواب” و”جو أكاديمي” لتقديم الدروس لطلبة المدارس الكترونيا.

وبين الرزاز أطلعنا خلال الزيارة على آلية عمل المنصات المزودة للخدمة من خلال تحضير الدروس وتدقيقها ووضع إضافة إبداعية عليها من خلال رسومات توضيحية للطلبة، قبل أن يخضع المحتوي التعليمي للإشراف من قبل المعلمين، ثم يرفع كمقاطع فيديو يشاهدها الطلاب والطالبات.

ولفت إلى أن الشيء المهم والجميل في عملية التعليم عن بُعد هو قدرة الطالب على مشاهدة الدرس أو الحصة أكثر من مرة، لافتا إلى أن بعض الطلبة المبدعين يستطيعون مشاهدة الدروس في الصفوف الأعلى أيضا.

واثنى رئيس الوزراء على جهود القائمين على منصة درسك، والشركاء من القطاع الخاص، مبديا أعجابه بقدرات الشباب والشابات العاملين في منصة ” أبواب” وتفانيهم بالعمل لمدة أكثر من 16 ساعة متواصلة، لتوفير المادة التعلمية للطلبة في الوقت المناسب.

وقال الرزاز ” هذا مصدر فخر حقيقي لكل الأردنيين، ونتمنى من الأهالي أن يشاركوا أبناءهم في المواد التعليمية المقدمة عبر منصة درسك ويتفاعلوا معهم، بهدف تحسين جودة تعليمهم”، مؤكدا أن التعليم عن بُعد نجح بامتياز بفضل جهود الجميع.

يشار إلى أن ” أبواب” هي منصة تعليمية الكترونية تتيح للطلاب التعلم من خلال سلسلة من الفيديوهات القصيرة القائمة على الأفكار والمفاهيم، وتغطي مساقات المنهاج التعليمي للصفوف من التاسع الى التوجيهي، وتنتج محتوى عالي الجودة للمواد الأساسية (رياضيات، فيزياء، كيمياء، احياء، علوم ارض، عربي، انجليزي).

واستطاعت المنصة انتاج نحو ألف درس في الأسابيع الثلاثة الماضية،بمعدل 350 درسا أسبوعيا، باستخدام أحدث التقنيات لتغطية فترة تعليق دوام المدارس خلال أزمة كورونا.

وتعد “أبواب” من مزودي الخدمة لمنصة “درسك” المتعلقة بمنظومة للتعليم عن بعد، وهي إحدى مبادرات وزارة التربية والتعليم، وتمّ إطلاقها بمرحلتها الأولى في آذار من العام الحالي؛ حيث تضمّ دروسًا تعليميّةً مُسجّلة على شكل مقاطع فيديو تشمل مواد الرياضيات والعلوم واللغتين العربية والإنجليزية، من الصف الأول وحتى الصف الثاني الثانوي، استنادًا لمناهج الوزارة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وموقع “موضوع” ومنصات: “إدراك” و”أبواب” و”جو أكاديمي”. (بترا)