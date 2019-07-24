الرزاز يطلع على خطة موسم الحج

عمان– أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ضرورة تجويد وتطوير منظومة الخدمات والتسهيلات المقدمة للحجاج الأردنيين، خلال موسم الحج الحالي.

وشدد رئيس الوزراء، خلال زيارته اليوم الأربعاء، إلى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، على أن سلامة وراحة حجاج بيت الله الحرام تمثل أولوية، تحتاج إلى بذل وتكثيف الجهود اللازمة لتحقيقها.

واستمع الرزاز إلى إيجاز قدمه وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور عبدالناصر أبو البصل، عن خطة الوزارة لموسم الحج الحالي، والتسهيلات التي توفرها الوزارة للحجاج طوال رحلة المناسك حتى عودتهم سالمين.

وكشف أبو البصل عن خطة التحوّل الرقمي التي اعتمدتها وطورتها كوادر الوزارة لهذا العام ما يحقق أسهل وأسرع الخدمات وشموليتها للحجاج الأردنيين، والمرتبطة بمختلف الاحتياجات والخدمات سواء في النقل أو خدمات الإقامة والطعام والشراب والإرشاد والتنقل الداخلي.

وبيّن أن خطة الوزارة اعتمدت تفعيل تطبيقات التواصل عبر الهواتف النقالة، لتأسيس منظومة متكاملة من التواصل مع الحجاج الأردنيين، عبر بوابات توفرها التطبيقات في ثلاثة جوانب رئيسة، من حيث بوابة استكمال الإجراءات، وبوابة للشركات المنظمة لقوافل الحجاج، وبوابة خاصة لإدارة موسم الحج والعمرة.

وأضاف أن الوزارة صممت تطبيقاً حديثاً ومميزاً للحجاج يغطي جوانب التوعية والإرشاد في كل ما يحتاجه الحاج، ويوفّر نظاماً للشكاوى والدعم الفني لضمان معالجة فورية لأية ملاحظات أو معيقات تواجه الحجاج الأردنيين، إضافة إلى الإجابة على جميع الأسئلة والاستفسارات التي يطرحها الحجاج عبر التطبيقات التي تتميز بسهولة الاستخدام من الجميع.

وعرض أبو البصل لنظام تتبع الحافلات الناقلة للحجاج بهدف ضمان الالتزام والسلامة خلال مسار رحلة الحج ذهاباً وإياباً، ومراقبة أية أعطال تتعرض لها الحافلات خلال مسارها، في مسعى لضمان سلامة وأمان الحجاج الأردنيين، والتزام الشركات الناقلة والسائقين بمعايير الدقة في التوقيتات وشروط السلامة.

وأضاف أن من خدمات التسهيلات الإلكترونية التي وفرتها الوزارة هذا العام، توفير محفظة رقمية من خلال بطاقة ائتمانية لكل حاج لتسهيل تعاملاتهم المالية، واستلام الأموال المحولة لهم من أهاليهم خلال فترة تواجدهم في مناسك الحج، وبما يخفف عليهم أية معيقات كانت تتطلب منهم جهداً ووقتاً أكبر.

ولفت إلى أن منظومة التحول الرقمي والتسهيلات التي تقدمها الوزارة تتضمن تزويد الحجاج ببطاقة هاتف نقال، فيها ميزة الاتصال بالإنترنت والتجوال، بشكل ييسر عليهم التواصل فيما بينهم ومع ذويهم في الأردن.

ولم تغفل الوزارة، بحسب أبو البصل، عن تصميم منظومة تقييم شاملة ومتكاملة لتتحقق من رضا الحجاج عن مستوى الخدمات المقدمة لهم من الوزارة والفرق الإرشادية وخدمات الإقامة وأيضا الخدمات التي توفرها شركات الحج والعمرة لهم، لتجنب تكرار أية أخطاء والتعامل بكل مهنية وموضوعية مع الشكاوى.

وأعرب رئيس الوزراء، في نهاية الزيارة، عن تقديره للجهود المبذولة من فرق الوزارة لخدمة الحجاج الأردنيين، مشدداً على ضرورة توسيع استخدام مثل هذه التطبيقات وإدامة تطويرها مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية بما يضمن تسهيل الخدمات المقدمة من الوزارة وشركات الحج والعمرة.

وعبر الرزاز عن تقدير الأردن لما تبذله السلطات السعودية في موسم الحج من جهود كبيرة لجميع الحجاج، والتعاون مع الأردن بما يوفر خدمات وتسهيلات لحجاجه، مثمناً في الوقت ذاته القرار السعودي بزيادة حصة الأردن من الحجاج هذا العام، ما يعكس متانة العلاقة الأخوية بين البلدين.-(بترا)