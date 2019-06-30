الرزاز يطلق أولى رحلات “باص عمان”

عمان- الغد– أطلق رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم، أولى رحلات باص عمان وتشمل تشغيل 135 حافلة جديدة.

وقال الرزاز ” إن أهمية الإطلاق لا تكمن فقط بعدد الباصات بل في طريقة العمل من حيث نوعية الخدمة المقدمة”.

وأضاف الرزاز “الخطوة ستمكننا من ربط المسارات في المرحلة القادمة وتكرار المبادرة في المحافظات بهدف إحداث النقلة النوعية في قطاع النقل العام”.

وانطلقت أولى رحلات من مجمع الشمال في العاصمة، ضمن خدمة الباص الذي انطلقت مرحلته الأولى اليوم، بعدد 135 حافلة تجوب العاصمة عبر 32 مساراً في 55 وجهة بكلفة 18 مليون ديناراً.

وستكون مراحل تشغيل المسارات عبر الجدول الموضح في الصورة التالية