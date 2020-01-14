الرزاز يطلق الدفعة الثانية من برنامج خدمة وطن

الزرقاء – اطلق رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم، الدفعة الثانية من برنامج خدمة وطن الذي يشكل واحدا من المشاريع المهمة التي تتضمنها أولويات عمل الحكومة ( الميثاق الوطني للتشغيل) .

ويهدف برنامج “خدمة وطن – الذي رفعت طاقته الاستيعابية وأعادت تصميمه وزارة العمل بحيث أصبح برنامجا ينتهي بالتشغيل الحتمي- إلى تدريب وتأهيل الشباب الأردني لرفد الاقتصاد الوطني بالكوادر الشابة المؤهلة مهنيا وتقنيا لدخولها إلى سوق العمل ضمن القطاعات المستهدفة.

وتشمل الدفعة الثانية ٦٠٠٠ متدرب/ متدربة تم قبولهم من اصل ١٥٠٠٠ متقدم، وتم مناصفة العدد بين الذكور والإناث اللاتي لا يتطلب منهن البرنامج تدريبا عسكريا، كما تم التركيز على المحافظات والتي كان نصيبها ٧٥% من العدد الإجمالي للملتحقين.

وستلتحق الإناث ( 3000متدربة) مع الذكور، بالتدريب بالمسارين التقني والمهني مطلع شهر شباط المقبل ، بالاضافة إلى الذين أكملو مرحلة التدريب العسكري من الذكور.

وكان توزيع المستفيدين المقبولين حسب إقامة المتقدمين، حيث تم قبول 24% من العاصمة، ونسبة 76% من باقي محافظات الأردن.

وسيخضع الذكور والإناث لتدريب وفق المسارين التقني والمهني بمجالات : (الإشراف الهندسي، برامج العمارة المتقدمة، إدارة المستشفيات والسجلات، تكنولوجيا المعلومات، الطاقة المتجددة، الهندسة والتصنيع، البرمجة المتقدمة، التصنيع المحوسب، إنتاج الوسائط المتعددة، اللحام وتشكيل المعادن، الديكور والنجارة المحوسبة، مساعد طبيب أسنان، صيانة المركبات الهجينة، خدمة العملاء، مبيعات التجزئة، التكييف والتبريد، تمديدات كهربائية ولوحات تحكم، إدارة فنادق، أدلاء سياحيين، إدارة فنادق ومطاعم، فني خطوط إنتاج، السياحة والفندقة، أساسيات مهارات الضيافة، الخياطة، تربة وتسميد (زراعة خضراوات)، تدريج خضار وفواكه (تصنيف)، صيانة للمضخات الزراعية، زراعة وتربية أشجار النخيل.

وقال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز خلال إطلاقه برنامج خدمة وطن في الكلية العسكرية بالزرقاء بحضور وزيري الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود والشباب فارس بريزات ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن الطيار يوسف الحنيطي ، ومحافظ الزرقاء وعدد من المسؤولين وممثلي القطاع الخاص، انه يتأمل ونحن نستهل عامنا هذا أن ننفذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بان يكون عام ٢٠٢٠ هو عاما لتشغيل الشباب وبداية موفقة لتخفيض نسب ومعدلات البطالة.

وأضاف اننا نتشرف جميعا ان نكون اليوم في ميادين العز والشرف التابعة للقوات المسلحة الأردنية، مصنع الرجال الرجال، لنطلق ومن هنا الدفعة الثانية لبرنامج خدمة وطن لافتا الى أن جلالة الملك باهتمام وبشكل مباشر مجريات البرنامج للتوسع به ولتحقيق اهدافه في التقليل من البطالة .

وخاطب الرزاز الشباب الذين انخرطوا في البرنامج قائلا ” اختيارهم الالتحاق في البرنامج هو الاختيار الصحيح ، ويدل على استشرافكم المستقبل بشكل حقيقي وكسبتم الوقت بعدم الاصطفاف على طابور الانتظار للوظيفة الحكومية الذي ياخذ سنوات طويلة في ظل القدرة الاستيعابية للقطاع العام ووجود العديد من التخصصات الراكدة وبإذن الله ومشيئته ستلتحقون بالعمل مباشرة بعد الانتهاء من التدريب.”

واضاف انتم شكّلتم مستقبلكم وانتم اخترتم الطريق الصحيح في التعبير عن بطالتكم وتعطلكم بالتوجه مباشرة للانخراط بسوق العمل .

وقال مخاطبا المشاركين في البرنامج ” هناك فرق كبير بينكم وبين زملائكم الذين لم يعززوا شهاداتهم العلمية والنظرية بخبرات عملية ويكون هذا ملاحظا عند المنافسة على فرص العمل ” .

وبين ان البرنامج الذي تنفذه وزارة العمل بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية وعدد من مزودي التدريب المهني والتقني، يهدف الى تدريب وتأهيل الشباب الأردني لرفد الاقتصاد الوطني بالكوادر الشابة المؤهلة مهنيا وتقنيا لدخولها إلى سوق العمل ضمن القطاعات المستهدفة.

واكد ان برنامج خدمة وطن يجسد العلاقة المتكاملة فيما بين القطاعين العام والخاص ويؤسس الى مزيد من التعاون المثمر بين الجانبين في مجال تنمية الموارد البشرية وتحمل المسؤوليات في مجال تشغيل الشباب.

وفي نهاية كلمته تمنى رئيس الوزراء للشباب دوام النجاح والفلاح متقدما بالشكر لقواتنا المسلحة الاردنية والأجهزة الامنية وكل الشركاء في القطاع الخاص سواء مزودي تدريب او مشغلين .

من جهته قال وزير العمل/ رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج خدمة وطن

نضال البطاينة، اننا نتشرف اليوم بالتواجد في أحد الميادين العسكرية التابعة للقوات المسلحة الاردنية/ درع الوطن وسياج الأمة، التي شهدت بسواعد الرجال الرجال، خلال عقود مضت بتخريج الالاف من الشباب الأردني وهم فخورون بارتداء الزي العسكري ومزينين بشعار الجيش العربي على جباههم السمراء، بلونه الذهبي ومعانيه السامية، الذي يستمد منه العزم والعمل والاحتراف والتميز.

واكد البطاينة ان ما تميزت به الدفعة الثانية من برنامج خدمة وطن, إجراء تغييرات جوهرية على أهدافه ليكون منتهيا بإتاحة فرص عمل, جاذبا لكل من يبحث عن فرصة عمل لائقة لمن أنهى تعليمه المدرسي أو الجامعي, من خلال توقيع اتفاقيات التدريب والتشغيل مع المشغلين في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وفقا لاحتياجات سوق العمل.

واضاف ان برنامج خدمة وطن له أهداف سامية, ويأتي ضمن المحاور الرئيسة للميثاق الوطني للتشغيل الذي أعدته الحكومة بالتشاركية بين القطاعين العام والخاص بهدف تمكين الشباب الأردني وإطلاق طاقاتهم بما ينسجم مع رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في تحقيق مشروع نهضة شامل, ووضع حلول للتخفيف من مشكلة البطالة، والعمل على تنمية الموارد البشرية ورفع كفايتها فنيا ومهنيا بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وتحقيق التغيير المنشود.

واضاف انه البرنامج جاء وفق فلسفة لتحقيق المعادلة بين متطلبات السوق ومتطلبات الشباب , فالسوق يحتاج الى توفر العامل بشكل دائم بعد توفير التدريب حسب حاجة السوق , للوصول إلى جودة الإنتاج التي ترتكز على التزام وجدية العامل , بينما الشباب يحتاج إلى عدالة في الأجور, توفر الخدمات اللوجستية , فرص عمل وبيئة عمل مناسبة .

واكد وزير العمل ان هناك توجيه ملكي للاهتمام بفرسان التغيير لبناء الاردن الحديث، ما دفعنا الى اجراء تعديل جذري على البرنامج لتحقيق الرؤى الملكية والاستثمار في الشباب الاردني، من خلال تطوير البرنامج ومضامينه لإعداد الشباب بمستوى عال من الجدية والانضباطية والحرفية المهنية والتقنية.

وقال ان مرحلة التدريب العسكري التي تستمر لمدة شهر كامل ، ومن شروطها المبيت بمعسكرات القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، خمسة ايام في الاسبوع وسيتلقى الشباب خلال الفتره هذه تدريباً متنوعا، يشمل اللياقة البدنية وصقل المهارات وتنمية الحس الوطني والانضباط ومحاضرات متنوعة في التوجيه المعنوي. كما سيتلقى المشاركون في هذا البرنامج بعد الانتهاء من التدريب العسكري، تدريباً على مهارات حياتية ووظيفية ومهنية وتقنية ضمن برامج مبنية على الحاجة الفعلية لسوق العمل، بحيث تكون مدة التدريب 5 أشهر، ثلاثة منها لدى مزودي التدريب المهني والتقني، وباقي المدة كتدريب عملي في مواقع العمل، عند مشغليهم المستقبليين.

واكد مرة اخرى ان جميع المقبولين في برنامج خدمة وطن والذين سيستكملون مراحل التدريب في البرنامج سوف يحصلون على فرصة عمل في نهاية البرنامج.

ووجه وزير العمل رسالة شكر وتقدير لرئيس الوزراء بصفته رئيسا للجنة التوجيهية العليا لبرنامج خدمة وطن , ولدعمه المتواصل والكبير وللجان التحضيرية والتنفيذية المشرفة على البرنامج تصميما وإعداد وتنفيذا , كما تقدم بالشكر لأعضاء اللجنة العليا والتنفيذية, وللشركاء الرئيسيين , القوات المسلحة والاجهزة الامنية، وأثنى على جهود جامعة الحسين التقنية وجامعة الطفيلة التقنية والبلقاء التطبيقية, وللشركة الوطنية للتشغيل والتدريب, ومؤسسة التدريب المهني , ومزودي التدريب كافة في القطاع الخاص.

من جهته قال العميد الركن علي قبلان الدعجة ان ميادين التدريب في قواتنا المسلحة الاردنية هي البوابة الاولى لصناعة الرجال واعدادهم وتدريبهم.

واكد القبلان انه وبناءا على توجيهات عطوفة رئيس هيئة الاركان المشتركة تقوم القوات المسلحة بمساهمة فعالة في التنمية الوطنية الشاملة، وان المتدربون يتلقون تدريبا عسكريا في 14 موقعا تابعا للقوات المسلحة الاردنية الجيش العربي ولمدة شهر.

وعلى صعيد متصل تحدث المتدرب احمد الشرمان الحاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة اليرموك وعلى المرتبة الاولى في تخصصه بالجامعة ، قائلا ” نظرا لما تشهده الاردن من تدني فرص العمل وشحها ، وبعد البحث حصلت على هذه الفرصة التي تناسبني والتحقت به لزيادة مهاراتي، ولتأهيلي للدخول في سوق العمل لاكون عنصرا فاعلا في المجتمع “.

ودعا الشرمان الشباب الى التسجيل في البرنامج والاستفادة من التخصصات التي يوفرها ، وعدم الانتظار اكثر للحصول على وظيفة حكومية.

وزار رئيس الوزراء ميدان التدريب وشاهد عرضا لاصطفاف ملتحقي برنامج خدمة وطن بالميدان .

وقال رئيس الوزراء الدكتور مخاطبا المتدربين ” نفتخر بكم لأنكم اخترتم الانخراط في خدمة وطن، وأؤكد لكم أن هذا الخيار كان صائبا وصحيحا”.

وأضاف رئيس الوزراء أن مدة برنامج خدمة وطن الممتدة لستة أشهر، ستكون غنية بالكثير من المهارات والمعارف، لاسيما الشهر الأول الذي سيتضمن التدريب العسكري، مشددا على أن التدريب في المعسكر سيعلم الطلاب على عدة قيم أبرزها: الالتزام والعمل بروح الفريق وخدمة الوطن وقيم الانتماء.

وأشار إلى أن برنامج خدمة وطن سيكسب المنخرطين به قيم ومهارات هامة للمستقبل، إضافة إلى خبرة عملية من خلال منحهم شهادات تدريب تقنية ومهنية، يحتاجها الاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة.

وقال الرزاز إن هذا الفوج الجديد من برنامج خدمة وطن والذي سيكون بعد انتهاء تدريبه وتخريجه بعد ستة أشهر، عنصرا مساهما في تحقيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بأن يساهم كل شاب وشابة أردنية في بناء الاقتصاد الوطني والانتاج، ” وأن تكون شخصياتهم متكاملة ومصقولة بحب تراب الوطن وقيادته الهاشمية “.

وختم رئيس الوزراء كلمته ” نتطلع إلى دخولكم لسوق العمل وأنتم ترفدون صناعاتنا وخدماتنا وقطاعاتنا المختلفة بهذه النفس العالية والشخصية الأردنية التي لا تقبل إلا أن تكون مثمرة وتتجاوز كل التحديات”. ( بترا )