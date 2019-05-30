الرزاز يطلق برنامج “تكافل” بـ200 مليون دينار

عمان- اطلق رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز خلال زيارته اليوم الخميس الى صندوق المعونة الوطنية برنامج الدعم التكميلي (تكافل)، كأكبر برنامج وطني للحماية الاجتماعية في تاريخ المملكة وبكلفة تصل الى 200 مليون دينار على مدى ثلاث سنوات.

ويهدف البرنامج الذي يأتي تنفيذا لأولويات عمل الحكومة ضمن محور التكافل وانطلاقا من الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية التي اطلقتها الحكومة امس، الى تعزيز شبكة الحماية والرعاية الاجتماعية الموجهة للأسر الفقيرة والمحتاجة في المملكة.

وقد اعلن صندوق المعونة الوطنية عن فتح المجال لتقديم طلبات الاستفادة من البرنامج عبر الموقع الالكتروني reg.takmeely.jo اعتبارا من اليوم ولمدة شهر ولغايات التسهيل على المواطنين حيث تم اعتماد 200 وحدة دعم تسجيل في مختلف مناطق المملكة.

واكد رئيس الوزراء لدى لقائه وزيرة التنمية الاجتماعية / رئيس مجلس ادارة الصندوق بسمة اسحاقات ومدير عام الصندوق عمر مشاقبة، وبحضور ممثلي الجهات الدولية المانحة والداعمة للبرنامج، أن الحكومة تطلق اليوم واحدا من اهم برامج الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية والذي تستفيد منه 140 ألف اسرة ليكون بذلك اكبر البرامج الوطنية للحماية الاجتماعية في المملكة.

واشاد بالمنهجية الجديدة التي تم اعتمادها للتحقق من الاسر التي تستحق الدعم والاستفادة من البرنامج استنادا لمعايير العدالة والشفافية لغايات وصول الدعم الى مستحقيه بهدف ردم فجوة الفقر في المملكة.

واكدت اسحاقات، أن البرنامج الذي سيتم تنفيذه بنهج جديد عملت الوزارة على الاعداد والتجهيز له منذ عام حيث تم تجميع كم هائل من البيانات من نحو 50 جهة ومؤسسة رسمية، مشيرة الى انه سيتم اختيار الاسر التي تتقدم للاستفادة من البرنامج من خلال احتساب مؤشرات وعلامات بحيث يتم ترتيب الاسر من الاشد فقرا الى الاقل فقرا.

واشارت الى انه سيتم تغطية حزمة متكاملة من البرامج ولن تقتصر على الدعم النقدي فقط وانما تستجيب لاحتياجات الاسر في مجالات الحماية المختلفة سواء التعليمية او الصحية او خدمات النقل والطاقة المتجددة، مؤكدة أن البيانات التي سيتم تجميعها ستفرز الاسر المستحقة للدعم ضمن منهجية شفافة لا تدخل للجانب البشري فيها لضمان المساءلة والشفافية.

بدوره، اشار مشاقبة الى ان من المتوقع ان يصل العدد الاجمالي للأسر التي ستستفيد من البرنامج خلال العام الحالي الى 140 الف اسرة تقريبا من خلال الخدمات الخمس التي سيتم تقديمها من خلال البرنامج وهي دعم نقدي مباشر للأسر الفقيرة تستفيد منه 25 الف اسرة، وبرنامج التأمين الصحي وتستفيد منه 50 الف اسرة، ومشاريع توفير الطاقة وتستفيد منها 5 آلاف اسرة، ودعم برامج خدمات النقل العام للأسر الفقيرة وتستفيد منه 10 آلاف اسرة، ودعم برامج التغذية المدرسية الموجهة للطلبة الفقراء في المناطق الفقيرة ويستفيد منه 50 الف طالب.

واعرب مشاقبة عن ثقته بأن يكون للبرنامج اثر ملموس وانعكاسات ايجابية لتخفيض نسبة الفقر في المملكة بواقع 6ر2 درجة تقريبا بحلول عامي 2020 و 2021 لتصل الى 1ر13 بالمائة نزولا من 7ر15 بالمائة حاليا.

ولفت الى ان الطلبات متوفرة على الموقع الالكتروني، داعيا الاسر التي تواجه مشاكل في التسجيل الى مراجعة فروع الصندوق لمساعدتهم حيث سيتم اغلاق باب التسجيل في 30 حزيران 2019.

وافتتح رئيس الوزراء مبنى مديرية الدعم الحكومي واطلع على طبيعة عملها وتفقد عمليات التسجيل للبرنامج من مكتب خدمة الجمهور حيث تبادل الحديث مع المراجعين للصندوق بشأن الخدمات المقدمة لهم.-(بترا)