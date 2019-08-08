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الرزاز يطلق مبادرة شبكة المستثمرين المغتربين

منذ 4 ساعات
رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز- (أرشيفية)
رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز- (أرشيفية)

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عمان- الغد- أطلق رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في مجمع الملك الحسين للأعمال اليوم الخميس، مبادرة شبكة المستثمرين المغتربين الهادفة الى التشبيك بين ريادي الاعمال والمستثمرين الاردنيين.

وقال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز خلال رعايته إطلاق مبادرة شبكة المستثمرين المغتربين، إن الاقتصاد الرقمي والابداع هو انتاج القرن الحادي والعشرين، ونريد المزيد من الدعم وإفساح الفرص للشباب الريادي.

فيما تحدث رئيس مجلس الأعمال الأردني في دبي إحسان القطاونة ” الأردن منجم في قطاع اتصالات وتكنولوجيا المعلومات نظرا ً للامكانات المتوفرة ونحن بأمس الحاجة لتسويق الأردن ليكون مركزا ً لريادة الأعمال والرقمنة”.

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