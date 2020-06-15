الرزاز يعلن أمري الدفاع 13 و14

يوسف ضمرة

عمان – أعلن رئيس الوزراء، عمر الرزاز، اليوم الاثنين، أمري الدفاع 13 و14.

ويتعلق أمر الدفاع 13، بتسييل الكفالات الماليّة للمكاتب السياحيّة بقيمة 30 مليون دينار، وفق الرزاز، الذي قال إن “أمر الدفاع 14 يشمل برامج لحماية العاملين في القطاع السياحي”.

وأضاف أن “السياحة أول القطاعات تضرّراً بسبب جائحة كورونا، والتعافي في هذا القطاع لن يكون سريعاً لذا سنستمرّ بالحزم الداعمة لهذا القطاع”.

وأشار إلى أن “كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لن تعوض خسائر القطاع السياحي”، مضيفا: “الحدّ من نزف القطاعات وتقليل الكلف وتوفير السيولة لمساعدة القطاعات على تحمّل المرحلة الانتقاليّة”.