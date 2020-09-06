الرزاز يعلن إعادة خدمة العلم (فيديو)

عمان – الغد -قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات أثبت أهميته في توحيد وتنسيق الجهود بين الوزارات والقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية والجهات ذات العلاقة التي مكنت الحكومة من إدارة الأزمة.

وأوضح الرزاز خلال كلمته الأسبوعية أن مجابهة تحدي البطالة سيكون من خلال إعداد الشباب للإنخراط في سوق العمل، من خلال إعلان الحكومة عن تفعيل قانون خدمة العلم بحلته الجديدة.

وبين الرزاز أنه سيتم شمول العمالة الزراعية وفئات أخرى بتأمينات الضمان الإجتماعي والتأمين الصحي بحيث تحمي العامل الأردني أينما كان موقع عمله أو القطاع الذي يعمل فيه.

وقال “شاهدنا استجابة سريعة من وزارة الزراعة وعملاً ميدانياً وبطولياً لنشامى الدفاع المدني والأمن العام والقوات المسلحة والعديد من المتطوعين الذين هبُّوا للمساعدة في إخماد حريق عجلون”.

وأضاف “هؤلاء الأبطال الذين قاموا بإخماد حريق عجلون عملوا في ظرف جوي قاسٍ جداً.. ونجحوا والحمد لله في تطويق الحريق وإخماده، وحموا أرواح الأردنيين الغالية”.

وشدد الرزاز على أن عجلون بغاباتها الحرجية واشجارها المثمرة تمثل جزءاً هاما من رئة الوطن ومتنفسا للأردنيين.

وأعلن الرزاز أن الحكومة ستبدأ بمشروع التحريج الوطني من منطقة باعون في عجلون لإعادة الحياة والرقعة الخضراء إلى تلك المنطقة كباكورة نشاطات هذا المشروع والذي يهدف إلى زراعة 10 مليون شجرة خلال السنوات القادمة.

وبين أن توجيهات جلالة الملك حفظه الله للحكومة كانت على الدوام بالعمل على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين الوضع الاقتصادي والاستثمار الأمثل للقدرات البشرية المتاحة.

وأشار إلى أن جلالة الملك وجه باتخاذ التدابير الكفيلة بإيجاد معالجات فاعلة لمواجهة تحديات الفقر والبطالة وصولا لحاضر يتيح الفرص لشبابنا ومستقبل مشرق للأجيال القادمة.

وأوضح أن الحكومة وفي إطار سعيها لمواجهة تحديات الفقر والبطالة والاستثمار في قدرات الشباب ستعمل على إعادة تدريجية لخدمة العلم بشكل وقالب جديد ومختلف عما كانت عليه في سنين مضت.

ونوه بمطالبات مستمرة من الأردنيين في السنوات الماضية بإعادة خدمة العلم لصقل الهوية الوطنية للشباب وتعزيز ثقافة الانضباط والالتزام بما يخدم مستقبلهم ووطنهم، مضيفا “تلك التجربة التي ارتبطت بحب الفوتيك وشعار الجيش الذي طالما كان رمزا للوطنية والإنجاز”.

وأكد أن وزارة العمل ستبدأ بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بوضع الخطوط التفصيلية للتنفيذ التدريجي لخدمة العلم.

وأوضح أن خدمة العلم ستكون إلزامية لفئة عمرية معينة لمن لا يعمل وليس على مقاعد الدراسة وليس خارج البلاد، وستتضمن معايير سيتم الإعلان عنها لاحقاً خلال هذا الأسبوع.

ويتضمن برنامج خدمة العلم تأهيل وتدريب الشباب – الذين سينخرطوا بمجموعات من مختلف المحافظات – وتزويدهم بالمهارات والقدرات اللازمة للعمل والعطاء وزيادة الإنتاج لتسويق كفاءاتهم والتدريب في مواقع العمل.