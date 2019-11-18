الرزاز يعلن الحزمة الثانية لتحفيز الاقتصاد.. تعرف عليها

يوسف ضمرة

عمان- أعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز، اليوم الاثنين، عن الحزمة التنفيذية الثانية للبرنامج الاقتصادي الحكومي.

وقال الرزاز إن “مهمتنا أن نعمل معاً وبتشاركية حقيقية لنتمكن من تحسين الوضع المعيشي للمواطن”.

وأضاف، “نتج عن الحزمة التحفيزية الأولى زيادة بنسبة 93% في حركة قطاع العقارات خلال فترة قصيرة من تطبيق الإجراءات”.

وأشار إلى أنه “لدينا حزمة قادمة ستساهم بشكل مباشر في دعم اقتصادنا وتحسين المستوى المعيشي للأسر الأردنية وتشغيل شبابنا وشاباتنا، وهذه الحزمة ليست سوى خطوة واحدة على الطريق”.

تفاصيل الحزمة الثانية

أعلن الرزاز أن الشركة الأردنية لضمان القروض ستوجه 100 مليون دينار للبنوك لدعم الأسر التي تسعى إلى الحصول على سكن، بما يساهم في خفض نسب الفائدة على المواطن والحد من مستوى المخاطر على البنوك.

وأعلن كذلك عن دمج وإلغاء 8 مؤسسات وهيئات مستقلة (للمزيد انقر هنا).

وأضاف أنه تم إعادة النظر في الضرائب والرسوم على سيارات الكهرباء مع ضمان تصاعديتها.

وقال إن جميع العطاءات الحكومية ستطرح ضمن بند الشراء الموحد لجميع المؤسسات والدوائر عبر موقع إلكتروني بنفس الآلية وبشفافية تامة.

وأكد الرزاز على الاستمرارية في تحفيز سوق العقار.