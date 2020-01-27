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الرزاز يعلن اليوم تقرير أعمال الحكومة لسنة 2019

منذ ساعة واحدة
الرزاز
رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز -بترا

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عمان- يعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز “تقرير أعمال الحكومة لسنة 2019 – أبرز النتائج”، في فعالية تقام عند الساعة الثالثة من بعد عصر اليوم الاثنين في بيت الضيافة برئاسة الوزراء.
وتأتي الفعالية للحديث عن أبرز نتائج أعمال الحكومة خلال سنة 2019، ومن ضمنها الالتزامات الحكومية المكتملة ضمن وثيقة أولوياتها للعامين 2019-2020.
وعلى الصحفيين الراغبين بالحضور وتغطية أحداث الفعالية التواجد قبل ربع ساعة، وإبراز الوثيقة التي تثبت عملهم لدى أي من وسائل الإعلام.- (بترا)

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