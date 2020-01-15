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الرزاز يعلن بعد قليل عن تخفيض نسب الضريبة على اكثر من 50 سلعة

منذ 36 دقيقة
الرزاز
رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز -بترا

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محمود الطراونة
عمان – يعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز بعد قليل وخلال رده على مناقشات الموازنة في الجلسة المسائية لمجلس النواب عن تخفيض على أكثر من خمسين سلعة بنسب مختلفة تتراوح بين 40 و50%.
ويتوقع ان يوجه رئيس الوزراء وزير المالية إلى إعلان النسب في خفض الضريبة خلال رده على نقاشات النواب في موازنة الدولة وموازنة الوحدات الحكومية .
وأشارت مصادر مطلعة لـ ” الغد ” ان الحكومة تدارست مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات نسب التخفيض حيث ستخفض نسبة الضريبة التي تتراوح بين 16% و5% إلى 8% و2.5%.
من جهته قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب لـ ” الغد ” اننا ننتظر رد الحكومة متوقعا ان يعلن رئيس الوزراء عن التخفيض المشار إليه، فيما لم يتم التوافق مع اللجنة المالية على الكشوفات او النسب.
وكان جلالة الملك عبد الله الثاني وجه الحكومة الى إعادة النظر في الضريبة على المواد الأساسية ، فيما تأتي استجابة الحكومة لتوجيهات جلالة الملك حيث أبدت الحكومة مرونة خلال مناقشات الموازنة مع اللجنة المالية لمجلس النواب بهذا الشأن .

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