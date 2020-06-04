أخبار محليةالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

الرزاز يعلن ظهر اليوم خطة لفتح غالبية القطاعات وتقليل ساعات الحظر

منذ 38 دقيقة
رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز يتحدث في الهاتف بعد مغادرة مقر مجلس النواب في عمان- (رويترز)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- يعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز قرابة الساعة الواحدة من ظهر اليوم الخميس، من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، عن خطة ومصفوفة مراحل التعامل مع جائحة كورونا التي تتضمن سلسلة من الإجراءات والقرارات لإعادة تشغيل المزيد من القطاعات الاقتصادية والخدمية.

وتستند الخطة إلى مصفوفة اجراءات مرتبطة بمستوى الخطورة الصحي حيث من المنتظر أن ينتقل الأردن مع بدء تنفيذ الخطة إلى مستوى خطورة صحية جيد يسمح بفتح غالبية القطاعات وتقليل ساعات الحظر بشكل واسع وتخفيف القيود على حركة وتنقل المواطنين.

وستعلن التفاصيل خلال الفعالية التي يحضرها عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي عدد من مراكز الدراسات والمراكز البحثية ومدراء الاعلام الرسمي ورؤساء تحرير الصحف اليومية ومدراء مكاتب عدد من محطات التلفزة العربية ووكالات الانباء العالمية.-(بترا)

مقالات ذات صلة

بيان من “حقوق الإنسان” حول توقيف الأحداث لمخالفتهم حظر التجول

منذ دقيقتين

“الأوقاف”: توزيع 100 ألف كمامة على المصلين يوم الجمعة

منذ 6 دقائق
آلاف البريطانيين يتضامنون مع فلويد وجونسون

آلاف البريطانيين يتضامنون مع فلويد وجونسون يؤكد أن “لا مكان للعنصرية في مجتمعنا”- فيديو

منذ 50 دقيقة

بدء الاختبارات النهائية المدرسية لطلبة المدارس الحكومية عبر منصة درسك

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock