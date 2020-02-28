الرزاز يعلن غداً السبت أولويات عمل الحكومة للمرحلة المقبلة

عمان- الغد- يعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أولويات عمل الحكومة للمرحلة المقبلة، في فعالية إعلامية تقام يوم غد السبت في تمام الساعة 12 ظهراً بدار رئاسة الوزراء.

وتتضمن الفعالية الحديث عن أولويات عمل الحكومة لعام 2020 – 2021، استناداً لمراجعة وثيقة أولوياتها للعامين 2019-2020، والتي ركزت على ثلاثة محاور رئيسة: دولة القانون، دولة الانتاج، دولة التكافل.

وتعتبر وثيقة أولويّات الحكومة مرجعية للأداء والسياسات وخطط العمل في مختلف المجالات، إذا عملت الحكومة على إعلان نتائج عملها بشكل ربعي كان آخرها تقرير أعمال الحكومة لعام ٢٠١٩م، وذلك انسجاماً مع نهج المكاشفة والشفافية تجاه المواطنين ووسائل الإعلام.